El PP de Siero reclama la reparación urgente del puente sobre el río Nora en El Pedregal (Granda): "La situación clama al cielo"

El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Siero llevará al Pleno de este mes una moción para que el Ayuntamiento, con los estudios técnicos necesarios, aborde con "absoluta urgencia" la reparación del único puente existente sobre el río Nora en el barrio El Pedregal, en Granda. Los populares defenderán esta reivindicación recogiendo la demanda de los vecinos de la zona, quienes les han trasladado su denuncia ante el estado de abandono y ruina inminente en el que está la citada infraestructura.

"Clama al cielo que el único puente sobre el río Nora que da acceso de paso a una zona de más de 200.000 metros cuadrados de vegas y propiedades de alto valor agrícola y ganadero esté en este estado lamentable", señala Juan Luis Berros, portavoz del PP, que ha visitado la zona junto a vecinos afectados tras ser conocedor del malestar debido a la situación en la que se encuentra el puente. "A simple vista se aprecia el fallo y derrumbe de alguno de los pilares de apoyo, el mal estado de su firme y la carencia de medidas de seguridad para el paso de vehículos, animales y personas que diariamente se desarrolla en tal instalación municipal", señala el edil popular.

Berros apunta directamente al Ayuntamiento sierense como responsable de la reparación o sustitución del puente, al ser titular del mismo. "Lo que ni es de recibo ni admisible en modo alguno, es que miembros del equipo de gobierno de ‘Cepi’ hayan ido a inspeccionar el estado del puente recientemente y, aún reconociendo su mal estado, rechazaran su acondicionamiento, reparación o sustitución en base al coste económico que conllevaría", denuncia el portavo popular. A su juicio, la situación es "aún más grave" cuando "se rechaza invertir en mejoras para el municipio mientras se abordan otros gastos en el Ayuntamiento que no tienen nada de necesarios, caso de la glorieta de Lugones para representar un mapa del mundo derrochando, que no invirtiendo, más de 600.000 euros en ello; glorieta que no reportará utilidad alguna al tráfico rodado".

Desde el PP lamentan, además, "el intencionado olvido del que el actual alcalde socialista hace gala respecto de la parroquia de Granda". A este respecto, Juan Luis Berros enumera los numerosos incumplimeintos y abandonos del Ayuntamiento de Siero con esta localidad en la que "mantienen caminos públicos sin proteger, abrir o limpiar, los almacenamientos de baterías autorizados en vacío legal, el abandono del camino de Santiago a su paso por la parroquia, la limpieza de cunetas o las propiedades municipales abandonadas, entre otros".