Siero modifica el proyecto de saneamiento de Puente Nora (Lugones) para incluir la pavimentación de un camino de Paredes

El Ayuntamiento de Siero ha modificado el trazado de las obras de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora para incluir dentro del proyecto la urbanización de un camino en Paredes. Así lo han anunciado este viernes el alcalde, Ángel García; el concejal de Abastecimiento de Agua, Pergentino Martínez; y los técnicos municipales Juan Carlos Álvarez y Leire Gabilondo.

La actuación no afectará al presupuesto del proyecto, que asciende a 913.934,88 euros, ni al plazo de ejecución de las obras, que es de ocho meses, con la previsión de que finalicen el próximo mes de abril.

"Los cambios previstos son técnicos, por variaciones surgidas en las obras, al comprobar que uno de los tramos de colectores que se iban a renovar, de 256 metros, estaba en buen estado y no era necesaria su sustitución", detallaron los ediles. Además, se detectó que siete viviendas de la zona estaban vertiendo libremente al terreno las aguas residuales. "Por ello, se hace preciso ampliar el saneamiento previsto hacia el sur, bajo el camino que da acceso a este grupo de viviendas en una longitud de unos 190 metros", añadieron.

Eliminación de vertidos y desarrollo urbanístico

Ángel García recordó que las labores que se están llevando a cabo en la zona responden a dos objetivos fundamentales. Por un lado, la eliminación de los dos vertidos al río Nora existentes en la zona sur de Lugones. El primero de ellos en las inmediaciones del tanatorio y el segundo en la zona del polígono industrial de Puente Nora. En ambos casos, se interceptarán los colectores actuales con un colector de nueva ejecución, y se conducirán hasta su incorporación al aliviadero de Los Peñones. En total se ejecutarán 1.180 metros de nuevas conducciones.

El segundo objetivo es la urbanización de los primeros 550 metros del camino de Paredes, en la que se incluyen, además, la renovación tanto de la red de saneamiento como de abastecimiento existentes, la disposición de canalización de reserva para alumbrado, drenaje y los saneos necesarios en los márgenes del camino para obtener, de esta manera, el ancho suficiente para disponer tanto de calzada para tráfico rodado como un carril de uso mixto ciclista y peatonal. "Gracias a las obras, 164 vecinos y 25 empresas que antes carecían de saneamiento podrán contar con él" apuntó el regidor.

"Con esta actuación, no solamente se están dando servicios a los vecinos, sino que también damos valor a una zona de Lugones que está llamada también a crecer y a poder desarrollarse urbanísticamente, porque tiene suelo que permite la construcción de vivienda y que está un poco parada, pese a la buena ubicación que tiene", señaló García. En este sentido, destacó que "tenemos centenares de miles de metros en una zona muy bien comunicada, en el centro de Asturias, y con estas actuaciones queremos también poner en valor para permitir también atender a la demanda que hay de vivienda".

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 82 proyectos diferentes, que han dado servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas. El Consistorio cerró 2025 con una inversión superior a los 4,7 millones de euros en este tipo de actuaciones, sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.