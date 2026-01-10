El nombre del callejero de Lugones que suscita opiniones encontradas: "Lo que es seguro que todo el mundo va a saber cuál es"

Aún no cuenta con placa y ni tan siquiera aparece en el callejero de "Google Maps". Sin embargo, la calle Los Pitufos, en el acceso sur de Lugones, suscita opiniones encontradas entre los vecinos de la zona. Hay defensores y detractores, como ya ocurrió en el caso de las figuras gigantes de estos personajes de Peyo que se han colocado en los accesos a las grandes localidades del municipio. Siero las ha elegido como seña del municipio no solo porque llamen la atención y alegren los entornos urbanos, sino también por lo que representan como Embajadores de Buena Voluntad de las Naciones Unidas , cooperando con la ONU y también con UNICEF para promocionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con todo, hay quien aplaude ahora la iniciativa de dar nombre a una vía y también quien no está conforme. Incluso hay personas que le ven pros y contras.

Es el caso de Loli Cifuentes, a la que esta nueva vía, que fue abierta al tráfico el pasado lunes, le pilla justo al lado de su casa. "La verdad que cuando lo oí la primera vez, pensé que era una broma, pero no. Parece ser que es verdad". Por un lado, le parece "un poco surrealista", ya que "es muy genérico, no hace referencia a uno en concreto, como las estatuas". Por otro, admite que "a mí me gustan mucho desde que era pequeña y cuando instalaron el pitufo "Gruñón" he de reconocer que me hizo hasta ilusión".

"Personajes asturianos"

Cifuentes, que tiene un hijo de doce años, apunta que "para los niños es algo llamativo y, de hecho, yo llevé a mi hijo a verlo". Sin embargo, "lo mismo que lo de las estatuas me parece bien, porque tiene que haber cabida para todos los gustos, no entiendo muy bien qué relación tienen con Lugones y estoy de acuerdo con muchos de mis vecinos en que podían haberla llamado de otra manera. No me parece serio".

Con ella coincide Esther Fernández, que no entiende "la obsesión que tiene el alcalde con los pitufos". Si bien es cierto, que según el regidor, "son embajadores para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU", Fernández cree que "esta no es para nada una explicación ni lógica ni razonable, añade, además, que "con la cantidad de personajes asturianos de relevancia que tenemos, bien podía haberles dedicado a ellos una calle".

"Uno como otro cualquiera"

En este sentido, Fabián Naredo, vecino también de la zona, apostilla que "Lugones no tiene ninguna vinculación histórica, cultural ni social con ese nombre, y creo que el callejero debe responder al respeto por la identidad y la historia del concejo", por lo que "llamar a una calle Los Pitufos, me parece totalmente inapropiado".

Mientras, frente a estas opiniones, a Eduardo González, la nomenclatura le parece bien dado que "es un nombre como otro cualquiera, y además, en este caso, resulta hasta simpático". El joven, que reconoce que "me acabo de enterar ahora de que le van a poner ese nombre a la calle", destaca como punto a favor que "seguro que todo el mundo va a saber qué calle es".

"No nos deshonra"

Leticia Álvarez sentencia que "nos guste o no, a Lugones ya se le asocia con este personaje y, sinceramente, prefiero eso a que se nos relacione con otras cosas". El hecho de que hayan puesto ese nombre a una nueva calle, que alberga un edificio de 26 viviendas de reciente construcción, no le parece ni bien ni mal. "Me es indiferente", indica Álvarez. De hecho, "me parece hasta coherente, dado que está cerca de donde está 'Gruñón' y no me ofende ni considero que se nos deshonre, ni muchísimo menos", afirma.

El pleno municipal del pasado mes de mayo dio luz verde a la iniciativa de denominar a esta nueva vía, que une la Avenida de Oviedo con la calle Leopoldo Lugones, como calle Los Pitufos. Una aprobación que tampoco estuvo exenta de polémica, al igual que se reaviva de nuevo la variedad de opiniones de los vecinos de la localidad. El ayuntamiento prevé instalar en breve otra pitufina gigante en El Berrón, esta vez ferroviaria para homenajear a la historia de este emblemático lugar de Siero.