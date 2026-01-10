Siero aprueba el proyecto para licitar cuanto antes la glorieta de El Berrón: estas son las previsiones para iniciar las obras
El gobierno municipal quiere ejecutar este año, con 700.000 euros del remanente, una actuación pendiente de las autorizaciones del Ministerio y del Principado
J. A. O.
La Junta de Gobierno de Siero aprobó este viernes el proyecto para sustituir el actual cruce semafórico de El Berrón por una glorieta, lo que acerca la licitación de los trabajos. La actuación queda pendiente ahora de la autorización del Ministerio de Transportes y del Principado, ya que la futura rotonda afecta a una carretera estatal (N-634) y a una autonómica (AS-376). Ambos organismos disponen ya de toda la información enviada desde el Ayuntamiento para la emisión de los preceptivos informes.
La intención del gobierno que lidera Ángel García pasa por contratar y ejecutar la actuación este año. De acuerdo con el proyecto que han realizado los técnicos municipales, la construcción del a glorieta supondrá una inversión de 709.332 euros, estimándose un plazo de ejecución de seis meses. La financiación se hará con cargo a los remanentes de tesorería, una vez que se liquide el presupuesto de 2025 y se apruebe la correspondiente modificación de créditos.
Siero se ha decidido a asumir la construcción de la glorieta de El Berrón pese a que se encuentra dentro de un proyecto del Ministerio para el acondicionamiento y la mejora integral de la carretera nacional de la Pola a Argüelles. Sin embargo, la ausencia de plazos concretos y el hecho de que la actuación prevista por Transportes se haya quedado sin los fondos de la Unión Europea (UE) que tenía asignados, por no cumplir los plazos, movió al equipo de gobierno municipal a hacerse cargo de la obra de glorieta para evitar más retrasos. Es algo similar a lo que sucede con el nuevo acceso a Parque Principado desde la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64), si bien esta actuación, que se acaba de poner en marcha, ni siquiera figura en los planes del ministerio que encabeza Oscar Puente.
Además de la glorieta de El Berrón cuya ejecución ha asumido Siero, el proyecto de Transportes para la mejora del tramo de la N-634 de la Pola a Argüelles recoge la reducción del ancho de los carriles a 3,20 metros y la disposición en los arcenes actuales de vías ciclistas unidireccionales y de un pasillo peatonal, todo ello separado de la calzada con una banda de seguridad, de 0,60 metros, formada por marcas viales y balizamientos. También se prevé la ejecución de una glorieta en Noreña para el calmado del tráfico, la instalación de alumbrado o la rehabilitación superficial del firme.
