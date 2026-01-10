Siero habilita el visor para consultar y compartir la ubicación de viviendas
La nueva herramienta municipal puede utilizarse a través de la web del Ayuntamiento
L. Rodríguez
Siero ya cuenta con un "visor online" a través del que los vecinos pueden consultar y compartir la ubicación exacta de su vivienda en aquellas zonas donde ya se ha implantado el sistema métrico en el que el Ayuntamiento lleva años trabajando para mejorar la localización de las casas, sobre todo en entornos rurales y para que no haya problemas para la llegada de servicios de emergencia, paquetería o correos, entre otros.
Este nuevo servicio del visor permite a la ciudadanía consultar online la numeración métrica y la localización georreferenciada de sus domicilios. Lo presentaron ayer el alcalde, Ángel García, "Cepi", y el edil Raimundo Díaz.
El sistema métrico opera ya en zonas como Viella, San Miguel de la Barreda, Samartino, Trespando, La Carrera, Granda, Bobes, Argüelles, Tiñana, Meres o Fonciello. En otras zonas como Hevia, Valdesoto y Forfontía está aprobado y a lo largo de este año se licitará la implantación en lo que resta de las parroquias de Tiñana, La Carrera y Santa Marina, quedando excluidas El Berrón y La Paranza, indicaron los responsables municipales.
