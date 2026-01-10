Tiempo de arte y memoria en Pola de Siero, que expone hasta el día 31 las obras finalistas en el certamen "Casimiro Baragaña"
La muestra del concurso que homenajea al genial pintor sierense puede visitarse en la Casa de Cultura de lunes a sábado
Lucía Rodríguez
La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero acoge la exposición de las obras premiadas y finalistas en el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea “Casimiro Baragaña”. Una muestra que fue inaugurada el pasado 11 de diciembre, simultáneamente a la entrega de premios a los artistas ganadores, que encabezan la exhibición.
El primer premio recayó en Ramón Martínez Buades (Valencia), con su obra "Las ciudades y el mar XXVI", un óleo sobre tela de 180x180. Guillermo Ferri Soler (Valencia), con su obra de técnica Mixta, "Extraños en el paraíso"; y el óleo de David Martínez Calderón (Almería), "Orbe", obtuvieron el segundo y tercer premio respectivamente.
Además de las premiadas, en la muestra pueden contemplarse también aquellas seleccionadas como finalistas, que suman un total de 28 cuadros con estilos, influencias, técnicas y temáticas muy dispares. Entre ellos se encuentra la obra de Encarnación Domingo Martínez, "Más allá de la orilla", de técnica mixta sobre aluminio; la serigrafía sobre arpillera "La felicidad medida en función de la felicidad generada", de Aurora Redondo González; o "Una educación", en acrílico y papel sobre tela de Marta Díaz Martínez.
La mayoría de las reproducciones están elaboradas en acrílico o con técnica mixta, como "Y si lo encuentras", de Esther Cuesta Saiz; "Un jardín para Miguel", de Ana María Quirós Irazusta; o "En un país multicolor vivía un perro bajo el sol", de Caridad África Gil Escolar. Predominan las formas geométricas para conformar las distintas creaciones.
La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 31 de enero, está abierta al público de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.30 horas.
