Auge de las constructoras e inmobiliarias en Siero, sectores que sumaron 24 empresas más en un año

Auge de las empresas de la construcción y de las inmobiliarias en Siero, que suma hasta 24 nuevos negocios de este tipo en un año. Son los sectores que más crecen en número de sociedades si se analizan los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que constatan su tirón y que el incremento que experimentan es mucho más notable que el de otros ámbitos de actividad destacados en el concejo.

Según las estadísticas, en 2025 Siero contaba con un total de 495 firmas del sector de la construcción frente a las 482 de 2024. Es decir, que en un año ganó 13 empresas. Las inmobiliarias también suman una cifra notable de nuevos negocios en ese mismo periodo: hay once más tras subir a 234 desde las 223 del ejercicio anterior.

Por detrás de estos sectores, crecen las firmas relacionadas con la actividad en educación, sanidad y servicios sociales, que ganan 5 en un año (pasan de las 292 existentes en 2024 a las 297 registradas en 2025) o las dos nuevas empresas que se contabilizan en el ámbito de la información y las comunicaciones, que llegó a las 34 desde las 32 activas en el ejercicio anterior.

Comercio, transporte y hostelería

Los datos del Directorio Central de Empresas que se conocieron recientemente, correspondientes a 2025, adjudican a Siero un número total de 3.891 empresas, lo que supone una leve pérdida con respecto a 2024, en concreto de 7. Aunque los sectores mencionados son los que más número de firmas ganan, son otros los que siguen representando las mayores cifras en cuanto a cantidad de empresas por ámbitos. Así, el que contabiliza más sociedades activas es el sector del comercio, el transporte y la hostelería, que actualmente tiene 1. 481. Baja, eso sí, en 8 con respecto a 2024.

Por número de empresas, le sigue el sector de las actividades profesionales y técnicas, con 557, y que también descendió en 2025 con respecto a 2024, cuando tenía 561. Por detrás de las de construcción, se sitúan en cantidad las firmas que se ocupan en otros servicios personales: en este sector decrecen en 9, bajando de 466 a 451. Este tipo de actividades son, por ejemplo, aquellas que se engloban en el ámbito de los salones de belleza o el cuidado personal que abarca muy distintos negocios o servicios.

Descienden también en número las empresas del ámbito industrial (pasa de 280 a 277) y las actividades financieras y de seguros, que pierden 8 para situarse en 2025 en 65 frente a las 73 que tenían en el ejercicio anterior.

Población, empleo y vivienda

Este auge de empresas en los sectores de la construcción y de las inmobiliarias en el municipio no sorprende a la vista de otros datos socioeconómicos que reflejan la pujanza de un concejo que levanta promociones de vivienda sin parar en puntos como Lugones o La Fresneda por la alta demanda que se da en estas zonas.

Hay también un repunte de la edificación en la Pola, con varios proyectos en marcha, si bien la situación actual sigue siendo de escasez para dar respuesta a quienes buscan casa en el concejo, tanto para comprar como para alquilar. En este último caso, la situación de poca oferta se ha visto agravada por la implantación de multinacionales como Amazon y la llegada de mucha gente para trabajar que necesita residencia en la zona y busca arrendar.

El concejo acaba de batir un nuevo récord de población al cerrar 2025 con un total de 53.907 vecinos, lo que supone 606 empadronados más que al cierre del año 2024. Si se comparan las cifras actuales con las de hace una década se concluye que el municipio cuenta hoy con 1.886 habitantes más que en 2015, lo que da fe de la capacidad de atracción del territorio.