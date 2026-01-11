El crimen del colombiano apuñalado en Granda (Siero), a juicio en quince días
El fiscal pide 20 años de cárcel para el autor material de la muerte, un sobrino político de la víctima, y penas menores para otros dos encausados por encubrimiento
El juicio por el asesinato de Jhon Jairo Pérez, perpetrado en 25 marzo de 2024 en una finca de Granda (Siero), se inicia dentro de quince días, a partir del 26 de enero, en la sección tercera de la Audiencia Provincial. El ministerio público pide veinte años de prisión y cinco de libertad vigilada para Julio Adrián Jaramillo, autor material del crimen. La víctima era su tío político, con el que trabajaba a diario. El cadáver fue localizado, enterrado, un mes y medio después de que se produjese el suceso. El caso será juzgado por un jurado popular. Un primo y un hermano del autor material del crimen, Nicolás y Cristian Jaramillo, también están acusados, aunque de un delito de encubrimiento.
Además de la pena de cárcel, el fiscal pide 390.000 euros de indemnización para los familiares de la víctima. Para el hermano de Julio Adrián, sin embargo, no hay penas "dado que le es de aplicación la excusa absolutoria prevista en el artículo 454 al ser encubridor de su hermano". Por contra, sí que tendrá que abonar 7.000 euros por daño moral. Para el primo, la Fiscalía pide 3 años de prisión, aunque será "sustituida por la expulsión de España durante 5 años". También tendrá que indemnizar a la familia de la víctima en 3.500 euros.
A Jhon Jairo Pérez lo apuñaló Julio Adrián Jaramillo "repetidamente de forma súbita en la zona del cuello, sin que pudiera reaccionar", tras una tarde de cervezas, según la Fiscalía. El ministerio público considera que el sobrino político de la víctima es autor de un delito de asesinato. Los otros dos, hermano y primo del presunto asesino, actuaron como encubridores. Uno de ellos, además, con participación activa en la ocultación del cadáver, enterrado en una finca de Siero un mes y medio después del crimen.
Los familiares de Jhon Jairo denunciaron su desaparición el 25 de marzo de 2024 y la Policía sospechó desde el principio que no se trataba de una ausencia voluntaria y que todo apuntaba a un fatal desenlace. El asesinato se produjo a causa de una pelea familiar que ocurrió en el pasado en Colombia. Los agentes hallaron sangre de la víctima en la barbacoa de la finca. Tras enterrar a Jhon Jairo, dispusieron una lona y pudieron encima una cama elástica. Eso no impidió que los agentes hallasen el cuerpo.
Jhon Jairo, padre de cinco hijos, vivía en España desde el mes de julio de 2023, fecha en la que se trasladó a Asturias para trabajar en una empresa de limpieza y así conseguir ingresos para su familia, que se quedó en el país latinoamericano. En la misma compañía trabajaban su cuñado y los dos hijos de este (sobrinos políticos del fallecido). También formaba parte de la plantilla un primo de estos. El grupo quedaba en ocasiones después de la jornada laboral para tomar unas cervezas. Fue en uno de esos encuentros cuando se produjo el crimen.
