Domingo de Sidros y Comedies en clave muy real: el repaso del "Pueblo ejemplar" a un año de premio, a los pitufos de "Cepi" y a la cooficialidad del asturiano
La creación de un museo de los sidros, entre las reivindicaciones de las representaciones de este año
Lucía Rodríguez
El campo de la iglesia de Valdesoto fue un año más punto de encuentro para disfrutar del Domingo de Sidros y Comedies. Y esta no fue una edición cualquiera. Fue la primera desde que la parroquia, tras dos décadas de lucha y constancia por el galardón del "Pueblo ejemplar" de Asturias lo lograra al fin en 2025. Hoy, pasados unos minutos de la una de la tarde, arrancaba esta jornada especial, con los escolinos, seguidos de la mocedá para finalizar con la obra de los adultos.
La visita que los Reyes de España y sus hijas realizaron en octubre pasado a Valdesoto para la entrega del premio fueron protagonista principal de las comedias de este año. El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", también tuvo su momento de gloria, con referencias a los pitufos que ha cconvertido en seña de Siero.
Y entre broma y broma, toda ella relacionada con temas de actualidad acontecidos a lo largo de 2025, hubo tiempo para ponerse más serios, reclamar la oficialidad del asturiano, la creación de un museo de los sidros, hacer peticiones en materia de educación y condenar la guerra de Gaza.
- Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
- Novedades de última hora en la cabalgata de Reyes de la Pola: la recepción de Sus Majestades cambia de ubicación en previsión de mal tiempo
- Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
- A juicio los narcos de un cártel colombiano detenidos con 600 kilos de coca en una nave de Siero: afrontan penas de ochenta años de cárcel
- El año para encarrilar el tren de Pola de Siero a Oviedo: estos son los proyectos que avanzarán este 2026 para frenar la sangría de viajeros
- Las familias del colegio de la Pola donde está prohibido jugar al fútbol en el recreo acatan la medida: 'Hay opiniones para todos los gustos, pero no ha habido quejas
- El nombre del callejero de Lugones que suscita opiniones encontradas: 'Lo que es seguro que todo el mundo va a saber cuál es
- Siero bate otro récord de población y estrena el año rozando ya los 54.000 vecinos