Domingo de Sidros y Comedies en clave muy real: el repaso del "Pueblo ejemplar" a un año de premio, a los pitufos de "Cepi" y a la cooficialidad del asturiano

El campo de la iglesia de Valdesoto fue un año más punto de encuentro para disfrutar del Domingo de Sidros y Comedies. Y esta no fue una edición cualquiera. Fue la primera desde que la parroquia, tras dos décadas de lucha y constancia por el galardón del "Pueblo ejemplar" de Asturias lo lograra al fin en 2025. Hoy, pasados unos minutos de la una de la tarde, arrancaba esta jornada especial, con los escolinos, seguidos de la mocedá para finalizar con la obra de los adultos.

La visita que los Reyes de España y sus hijas realizaron en octubre pasado a Valdesoto para la entrega del premio fueron protagonista principal de las comedias de este año. El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", también tuvo su momento de gloria, con referencias a los pitufos que ha cconvertido en seña de Siero.

Y entre broma y broma, toda ella relacionada con temas de actualidad acontecidos a lo largo de 2025, hubo tiempo para ponerse más serios, reclamar la oficialidad del asturiano, la creación de un museo de los sidros, hacer peticiones en materia de educación y condenar la guerra de Gaza.