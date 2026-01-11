La suerte del Gordo de la Primitiva deja un premio de 84.617 euros en Pola de Siero
El boleto fue sellado en el Despacho Receptor número 35.160, ubicado en la calle Florencio Rodríguez, 13.
El sorteo del Gordo de La Primitiva ha llevado la suerte a Pola de Siero, donde ha caído un premio de de 84.617 euros correspondiente a un premio de segunda categoría (cinco aciertos).
Los números de la suerte del Gordo de La Primitiva fueron 7, 26, 12, 43 y 45, siendo el número clave el 7.
No hubo ningún ganador de primera categoría, mientras que el de segunda, además de en Pola de Siero, también tocó en León.
