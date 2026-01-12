El aparcamiento de la calle Antonio Machado de Lugones ya es de titularidad municipal y no será zona azul

El aparcamiento público de la calle Antonio Machado de Lugones (Siero) ya es de propiedad municipal y no será de zona azul. Así lo han anunciado este lunes el alcalde, Ángel García, "Cepi", y la concejala de Comercio, Hostelería, Movilidad y Transportes, Patricia Antuña. Hasta ahora el suelo en el que se sitúa el estacionamiento era de una constructora, a la que el Consistorio pagaba desde 2015 mediante un contrato de arrendamiento de terrenos privados un alquiler anual de 30.250 euros. La empresa es la misma que está llevando a cabo algunos desarrollos urbanísticos vinculados al Bulevar de Lugones.

Tal y como explicaron los responsables municipales el aparcamiento en superficie ha pasado a ser de titularidad municipal una vez completadas las obligaciones urbanísticas vinculadas al crecimiento residencial de la zona, tal y como se preveía en el acuerdo suscrito en su momento entre ambas partes. El alcalde avanzó además que la operación urbanística en torno al ámbito del bulevar permitirá generar suelo para acoger unas dos mil viviendas en el futuro.

El contenido del acuerdo de 2015

En relación al aparcamiento, recordó que fue habilitado en 2015 mediante un contrato de arrendamiento de terrenos privados para dar respuesta a las necesidades de estacionamiento en este ámbito, mientras se desarrollaba el planeamiento urbanístico de la zona. Dicho contrato establecía que el alquiler quedaría extinguido en el momento en que se produjera la cesión del terreno al Ayuntamiento en cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de la propiedad. La parcela del parking es de 3.628 metros cuadrados y sobre ella se habilitaron las 148 plazas de estacionamiento de la calle Antonio Machado.

El alcalde señaló que “la cesión del suelo al Ayuntamiento permite consolidar este aparcamiento como dotación pública, eliminar el gasto anual en alquiler y enmarcar la actuación dentro del desarrollo del bulevar, que está facilitando la ordenación urbanística". García incidió, además, en que este parking de 148 plazas "no estará incluido dentro de la zona azul".

El regidor subrayó que desde la llegada de su equipo al gobierno "hemos construido cuatro apartamentos públicos en Pola de Siero" y mencionó el de El Bayu, el de la calle Asturias, el de Siero Este y el del Maracaibo. Junto con el estacionamiento que se encuentra ahora mismo en licitación en la zona del antiguo matadero, sumarían 779 plazas.

A estas hay que añadir las de los estacionamientos de la calle Antonio Machado, Santa Isabel y Avenida Oviedo de Lugones, más el subterráneo que está pendiente de acondicionar entre las calles Avenida de Oviedo y Leopoldo Alas Clarín (497 plazas); y el que se habilitó en la plaza de El Ferroviario de El Berrón, con 74 plazas. En total, "son 1.350 nuevas plazas de aparcamiento público que hemos generado en el concejo", detalló el regidor. Con todo, "no lo damos por suficiente, sino que seguimos buscando oportunidades para generar nuevos aparcamientos públicos, para atender a la demanda", añadió.

Operación urbanística

Ángel García, "Cepi", se detuvo en la operación urbanística en este entorno, que llevará a la construcción de nuevos edificios de viviendas". En este sentido, avanzó que "la urbanización del bulevar de Lugones generará que toda la bolsa de suelo que tenemos hasta la autopista 'Y' dé como resultado solares donde se pueda aumentar la vivienda".

La urbanización llevada a cabo a través del bulevar de Lugones permitirá crear en la localidad más de 2.000 viviendas, avanzó el regidor. Por un lado, el Grupo Casado desarrollará una promoción privada de unas 200 viviendas como parte de la urbanización completa del bulevar, conectando la Avenida Leopoldo Lugones con la Avenida Antonio Machado. Por otro, y en paralelo a ello, las obras se complementarán con una parte pública que llevará a cabo el Ayuntamiento y que seguirá el eje central marcado.

Junta de Gobierno Local

El alcalde de Siero explicó que "este viernes tenemos fijada ya cita para el levantamiento de actas de las expropiaciones y está previsto que se lleve a Junta de Gobierno la modificación del proyecto inicial para su aprobación". En este sentido, Ángel García comentó que "han hecho una pequeña modificación desde la Oficina Técnica, pero de detalle, no de obra en sí, sino que le hemos aumentado el precio para poder hacer más zona ajardinada. Es un tema de detalle menor, pero requiere que se vuelva a aprobar". A partir de ese momento ya se podrá iniciar la licitación que estiman se lleve a cabo "este mismo mes".

A partir de ahí, "podríamos seguir urbanizando hacia la autopista para cubrir toda la zona de la Ería donde tendríamos espacio suficiente para construir cerca de 2.000 viviendas", concluyó.