Jerónimo Granda y Maxi Rodríguez estrenan en Lugones "Inteligencia Artificial (AY)" tras agotar entradas en Oviedo: «Es un espectáculo muy divertido"

El espectáculo llega al Centro Polivalente Integrado este viernes, 16 de enero, a las 19.30 horas

Aurora Cienfuegos e Isabel González, este lunes, durante la presentación del evento.

Aurora Cienfuegos e Isabel González, este lunes, durante la presentación del evento. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

«Inteligencia Artificial (AY)» es el espectáculo que los humoristas Jerónimo Granda y Maxi Rodríguez estrenarán en Lugones este viernes, 16 de enero, a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de la localidad sierense. Llegan a ella tras haber agotado entradas en Oviedo con una función que combina humor, música, teatro y reflexión durante 75 minutos.

La cita la presentó este lunes la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, acompañada de Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura. Las localidades están disponibles online en la plataforma de "sieroentradas" y de manera presencial en la taquilla del Centro Polivalente Integrado de Lugones, abierta de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas. El día de la función se abrirá también dos horas antes del inicio. El precio es de 7 euros, y los estudiantes de 14 a 24 años pueden adquirirlas por 5,25 euros exclusivamente en taquilla, acreditando esta condición.

Humor, música, teatro y reflexión

 Esta propuesta reunirá sobre el escenario al "cantapensador" Jerónimo Granda y al actor y dramaturgo Maxi Rodríguez. Granda, con más de 60 años de trayectoria, ha trabajado en televisión, prensa y festivales, mientras que Rodríguez, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA ha destacado en teatro, cine y televisión, además de ser galardonado con un premio Ondas.

La concejala de Cultura de Siero subrayó que «es un placer traer a Lugones un espectáculo tan original y divertido, que combina humor, música y teatro, y que permitirá al público disfrutar de grandes artistas en su estreno regional».

