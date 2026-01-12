Los premios Yumper se entregarán el próximo 16 de enero en La Fresneda

El Centro Cultural de La Fresneda, en Siero, acogerá el próximo viernes 16 de enero el acto de entrega de los Premios Yumper "Asturianos de braveza" 2025. Organizada por la Asociación Cultural Yumper, en defensa de los valores humanos, la ceremonia de entrega tendrá lugar a las 19.30 horas.

En esta edición, el jurado, que se reunió el pasado día de Navidad, ha otorgado los galardones en la categoría individual al arquitecto Vicente Díez Faixat y José Rionda Benito, "Pepe Rionda", fundador en 1993, junto a otras personas, del Club Balonmano Base Oviedo, mientras que en la colectiva han recaído en la organización asturiana Asociación Hierbabuena, que promueve la salud mental, la autonomía y los derechos de quienes conviven con discapacidad psicosocial; y en la Fundación Aula de las Metáforas de Grado.

La entrada será libre, hasta completar el aforo de la sala y, una vez finalizado el acto de entrega, se ofrecerá una chocolatada a todos los asistentes.