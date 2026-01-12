Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siero pone en marcha "Conmovidas", programa dirigido a mujeres de más de 25 años para "crear espacios seguros de participación"

El proyecto se desarrollará con talleres a lo largo de este mes de enero y del próximo febrero

Eva Montes (izquierda) y Eva Iglesias, durante la presentación de la iniciativa. / A. S.

Eva Montes (izquierda) y Eva Iglesias, durante la presentación de la iniciativa. / A. S.

P. T.

Pola de Siero

Siero pone en marcha el programa "Conmovidas", una iniciativa de talleres dirigida a mujeres a partir de 25 años y que está "orientada al autoconocimiento feminista, la sororidad y los procesos de re-evolución personal y colectiva", explicó la edil de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, que dio ayer a conocer el proyecto. Se trata de una propuesta de acceso gratuito y abierta a todas las interesadas en participar.

La actividad se desarrollará en el centro social de Hevia los días 16, 20 y 27 de enero, y también durante las jornadas del 3, 10 y 20 de febrero, en horario de 16.30 a 18.30 horas. Las inscripciones deberán realizarse a través de WhatsApp, en el número 626266174 que facilitan desde el departamento municipal responsable.

Tal y como indicó Iglesias, que compareció acompañada de Eva Montes, técnica municipal, este programa persigue crear "un espacio seguro y participativo en el que las mujeres puedan reflexionar sobre su experiencia vital desde una perspectiva de género, abordando tanto los aspectos emocionales como los sociales y culturales que influyen en su día a día".

Entre los principales objetivos de la propuesta mencionaron "la exploración de conceptos básicos sobre feminismo y gestión emocional, la capacidad de percibir y atender la propia dimensión emocional desde una mirada de género". También "la ampliación de la comprensión de los condicionamientos sociales que afectan a las mujeres para avanzar hacia propuestas que permitan liberarse de ellos y el fortalecimiento de los lazos sociales dentro del entorno como herramienta de cohesión comunitaria".

Los talleres tendrán diversos enfoques, priorizando experiencia directa y la participación. El planteamiento se concibe "como un recorrido vivencial que integra cuerpo, emoción y mente desde una mirada feminista, favoreciendo una comprensión más profunda de la identidad personal y colectiva".

Según Iglesias, se ahondará en torno a tres elementos comunes durante las actividades: la introducción de herramientas del teatro aplicado y de las expresiones artísticas como vía para abrir nuevos canales de indagación y creación, el trabajo corporal como medio para la toma de conciencia y la expresión emocional, y la generación de espacios de conexión genuina entre las participantes.

Siero pone en marcha "Conmovidas", programa dirigido a mujeres de más de 25 años para "crear espacios seguros de participación"

