El alcalde de Siero confía en que el contrato para externalizar el servicio del agua pueda licitarse este mismo año

El Ayuntamiento de Siero se encuentra trabajando en el estudio económico-financiero que determinará las inversiones y las tarifas que se llevarán a cabo a través del nuevo modelo de gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del concejo. Así lo afirmó este martes el alcalde, Ángel García, mientras aseguró que confía en que "la licitación pueda hacerse efectiva este mismo año".

García recordó que este nuevo modelo, la externalización del servicio, se aprobó en el pleno municipal celebrado el pasado 23 de diciembre y que este martes el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica la decisión para conocimiento público.

Tarifas y valor del contrato, pendientes de estimación

Una vez aprobado en pleno, "nos pusimos ya a trabajar en el estudio que detallará exactamente las inversiones, con nombre y apellidos, es decir, cuáles se van a realizar y de qué importe". Y añadió que "en función de eso y de los años de duración, se especificará la tarifa".

El regidor estima que el proceso de elaboración del estudio podría tardar un par de meses. A partir de ahí, "saldría a licitación una vez elaborados los pliegos, siguiendo los trámites normales en este tipo de licitaciones". Lo que aún no se ha calculado desde el Ayuntamiento es el valor del contrato, que será determinado también por el estudio económico, concluyó.