Ciclistas por miles en Pola de Siero: un total de 81.607 pasaron en 2025 por el acceso a la capital donde se ubica el contador de bicis

Siero registró en 2025 el paso de más de 81.000 ciclistas por el acceso a la Pola de la zona de la glorieta de Ullaga, donde esta instalado el contador de bicis de la capital del concejo. En concreto, el año pasado contabilizó 81.607 personas que atravesaron ese punto pedaleando. La cifra supera en más de un millar a la que se computó en 2024, cuando hubo 80.579 ciclistas que rodaron por ese lugar.

No es una novedad que Pola de Siero es punto de paso y también de parada de numerosos ciclistas cada día. De hecho, es habitual ver llenos de ellos algunas terrazas y locales hosteleros que son referencia para ellos, sobre todo en las épocas de buen tiempo. El municipio ha hecho además seña de identidad los carriles bici en los principales núcleos de población y cuenta con una de las mayores redes de España en lo que respecta a la ratio de kilómetros por habitante.

Ciclistas en una terraza de Pola de Siero. / P. T.

En los últimos años, el gobierno local ha desarrollado más de 40 kilómetros de sendas de este tipo con una inversión superior a los 16 millones de euros. El municipio ha sido reconocido por esta apuesta por la movilidad sostenible con distinciones como la de la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta (RedBici).

Una iniciativa inaugurada en septiembre de 2023

Fue en septiembre de 2023 cuando el Ayuntamiento decidió instalar un contador de ciclistas en la Pola como parte de las iniciativas locales de promoción del uso de la bicicleta. En algo más de tres meses, de finales de septiembre a finales de diciembre, registró el paso de 21.127 bicicletas. Los cómputos anuales disponibles hasta ahora son los citados de 2024 y 2025, que constatan el auge de la afición por pedalear en Asturias y que el concejo sigue como referente en las rutas que se realizan desde distintas zonas del centro de la región.