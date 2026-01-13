Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco restaurantes de Siero compiten por el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional

Más de 60 establecimientos optan a llegar a una final que se celebrará en marzo en Lena

Plato de callos.

Paula Tamargo

Pola de Siero

Cinco restaurantes de Siero competirán por hacerse con el título de "Los mejores callos de España”. Se trata de Casa Farpón, en Argüelles, de La Teya, en la Pola, de la casa de comidas La Terraza, también en la capital del municipio, de Comidas Naón, en Viella, y de Fonte Villoria, en Lugones.

Más de 60 establecimientos hosteleros repartidos por todo el territorio nacional optan a lograr este popular reconocimiento en la IV edición del Concurso Nacional de Callos “La Callada por Respuesta”, cuya gran final se celebrará el lunes 2 de marzo en el concejo de Lena.

Plato de callos.

En el concurso participan restaurantes de todo el país, "desde Madrid a Jaén, pasando por Burgos, La Rioja, Álava, Granada, Ciudad Real, León, Cádiz o Ávila, además de Asturias", destaca la organización a cargo del Ayuntamiento de Lena y Gustatio, cuenta con el patrocinio Caja Rural de Asturias y de Trasacar.

Cocineros y críticos gastronómicos para valorar las elaboraciones

La cita conlleva además la celebración de jornadas gastronómicas aparejadas al certamen y los participantes ofrecerán sus platos de callos desde este jueves y hasta el próximo 8 de febrero. "Este periodo será utilizado por el jurado misterioso del certamen para visitar todos los establecimientos participantes y valorar sus callos", destacan los organizadores.

La final del Concurso Nacional se celebrará el próximo lunes 2 de marzo en Pola de Lena, "con un jurado de excepción conformado por prestigiosos cocineros de la región y críticos gastronómicos, además de otros expertos del sector".

El grupo de tango "Loca Bohemia" trae su espectáculo a la Pola el próximo 17 de enero

Cinco restaurantes de Siero compiten por el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional

Ciclistas por miles en Pola de Siero: un total de 81.607 pasaron en 2025 por el acceso a la capital donde se ubica el contador de bicis

El colegio Santa Bárbara de Lugones, en Siero, estrena nuevos baños infantiles

El alcalde de Siero confía en que el contrato para externalizar el servicio del agua pueda licitarse este mismo año

El aparcamiento de la calle Antonio Machado de Lugones ya es de titularidad municipal y no será zona azul

