Cinco restaurantes de Siero compiten por el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional

Cinco restaurantes de Siero competirán por hacerse con el título de "Los mejores callos de España”. Se trata de Casa Farpón, en Argüelles, de La Teya, en la Pola, de la casa de comidas La Terraza, también en la capital del municipio, de Comidas Naón, en Viella, y de Fonte Villoria, en Lugones.

Más de 60 establecimientos hosteleros repartidos por todo el territorio nacional optan a lograr este popular reconocimiento en la IV edición del Concurso Nacional de Callos “La Callada por Respuesta”, cuya gran final se celebrará el lunes 2 de marzo en el concejo de Lena.

Plato de callos. / Gustatio.

En el concurso participan restaurantes de todo el país, "desde Madrid a Jaén, pasando por Burgos, La Rioja, Álava, Granada, Ciudad Real, León, Cádiz o Ávila, además de Asturias", destaca la organización a cargo del Ayuntamiento de Lena y Gustatio, cuenta con el patrocinio Caja Rural de Asturias y de Trasacar.

Cocineros y críticos gastronómicos para valorar las elaboraciones

La cita conlleva además la celebración de jornadas gastronómicas aparejadas al certamen y los participantes ofrecerán sus platos de callos desde este jueves y hasta el próximo 8 de febrero. "Este periodo será utilizado por el jurado misterioso del certamen para visitar todos los establecimientos participantes y valorar sus callos", destacan los organizadores.

La final del Concurso Nacional se celebrará el próximo lunes 2 de marzo en Pola de Lena, "con un jurado de excepción conformado por prestigiosos cocineros de la región y críticos gastronómicos, además de otros expertos del sector".