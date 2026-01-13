Cinco restaurantes de Siero compiten por el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional
Más de 60 establecimientos optan a llegar a una final que se celebrará en marzo en Lena
Cinco restaurantes de Siero competirán por hacerse con el título de "Los mejores callos de España”. Se trata de Casa Farpón, en Argüelles, de La Teya, en la Pola, de la casa de comidas La Terraza, también en la capital del municipio, de Comidas Naón, en Viella, y de Fonte Villoria, en Lugones.
Más de 60 establecimientos hosteleros repartidos por todo el territorio nacional optan a lograr este popular reconocimiento en la IV edición del Concurso Nacional de Callos “La Callada por Respuesta”, cuya gran final se celebrará el lunes 2 de marzo en el concejo de Lena.
En el concurso participan restaurantes de todo el país, "desde Madrid a Jaén, pasando por Burgos, La Rioja, Álava, Granada, Ciudad Real, León, Cádiz o Ávila, además de Asturias", destaca la organización a cargo del Ayuntamiento de Lena y Gustatio, cuenta con el patrocinio Caja Rural de Asturias y de Trasacar.
Cocineros y críticos gastronómicos para valorar las elaboraciones
La cita conlleva además la celebración de jornadas gastronómicas aparejadas al certamen y los participantes ofrecerán sus platos de callos desde este jueves y hasta el próximo 8 de febrero. "Este periodo será utilizado por el jurado misterioso del certamen para visitar todos los establecimientos participantes y valorar sus callos", destacan los organizadores.
La final del Concurso Nacional se celebrará el próximo lunes 2 de marzo en Pola de Lena, "con un jurado de excepción conformado por prestigiosos cocineros de la región y críticos gastronómicos, además de otros expertos del sector".
- Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
- A juicio los narcos de un cártel colombiano detenidos con 600 kilos de coca en una nave de Siero: afrontan penas de ochenta años de cárcel
- Las familias del colegio de la Pola donde está prohibido jugar al fútbol en el recreo acatan la medida: 'Hay opiniones para todos los gustos, pero no ha habido quejas
- El nombre del callejero de Lugones que suscita opiniones encontradas: 'Lo que es seguro que todo el mundo va a saber cuál es
- El local de la notaría de Lugones se queda pequeño: esta será su nueva ubicación
- El Principado ejecutará la conexión entre la glorieta de San Miguel de la Barreda y la rotonda de Bobes: estos son los compromisos del consejero Calvo
- Domingo de Sidros y Comedies en clave muy real: el repaso del 'Pueblo ejemplar' a un año de premio, a los pitufos de 'Cepi' y a la cooficialidad del asturiano
- Siero pone en marcha 'Conmovidas', programa dirigido a mujeres de más de 25 años para 'crear espacios seguros de participación