El colegio Santa Bárbara de Lugones, en Siero, estrena nuevos baños infantiles

El colegio público Santa Bárbara en Lugones (Siero) ya cuenta con unos nuevos baños infantiles. El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, visitaron este martes la finalización de las obras de reforma que han contado con un presupuesto de 69.738 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Los trabajos han permitido adecuar los aseos a la edad del alumnado que los utiliza actualmente, incorporando además un baño accesible en el espacio disponible. Para ello, se ha modificado la distribución existente para los aseos de niños y niñas y profesorado.

Para la ejecución de las obras se han levantado todas las carpinterías y aparatos sanitarios, así como picado todos los alicatados y pavimentos existentes. Igualmente, se han demolido todas las divisiones de las cabinas de los inodoros y la separación entre aseo de niños y profesorado. Se ha colocado nuevas puertas de acceso a los aseos y se han sustituido las ventanas existentes por otras de las mismas dimensiones, fabricadas en aluminio.

Confort, comodidad y durabilidad

Además, se han instalado sanitarios de porcelana, lavabos con griferías monomando y urinarios con fluxor en los aseos de niños y niñas, todos ellos adaptados a los parámetros aptos para las edades de los usuarios de los aseos. Por último, se ha reformado completamente la instalación de fontanería hasta el punto de enganche con la instalación existente y se ha ejecutado una nueva evacuación de PVC para todos los aparatos instalados hasta conectar con las bajantes existentes. Las obras incluyen también un nuevo termo eléctrico, ajustes en la iluminación existente para adecuarla a la nueva distribución y la instalación de un sistema de extracción para la renovación del aire.

Durante la visita, el regidor explicó que "esta reforma no ha sido una simple reparación, sino una actuación completa. El resultado sigue la línea de las renovaciones de otros baños del centro, con un enfoque funcional y estético adaptado a los niños, garantizando durabilidad y confort".

Desde el año 2015, el Ayuntamiento ha destinado más de 5 millones de euros de recursos municipales a diferentes mejoras en colegios y escuelas infantiles, incluyendo la construcción de una nueva Los Polesinos, en el antiguo Cinema de Pola Siero.