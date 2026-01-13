El grupo de tango "Loca Bohemia" trae su espectáculo a la Pola el próximo 17 de enero
P. T.
El grupo de tango "Loca Bohemia" llega a la Pola el próximo 17 de enero con un espectáculo que se pondrá en escena a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio. El conjunto está liderado por el cantor Alejandro Regine, "formado en los barrios tangueros de Buenos Aires y el bandoneonista Nicolás Córdova Olivos", destacó la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, que presentó la propuesta.
"Loca Bohemia es un canto al desgarrador legado del tango, que solo es posible sobrellevar a través de la entrega en cuerpo y alma a dicho arte", señala la promoción sobre el conjunto que se podrá disfrutar en la capital sierense. Cienfuegos, que estuvo acompañada por Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, animó a acudir al evento.
La entrada, precisó, tiene un precio de 5 euros. Para los estudiantes, de 14 a 24 años, el precio será de 3,75 euros, exclusivamente en la taquilla y acreditando esta condición.
Las entradas se pueden adquirir de forma online y presencial, en la Casa de Cultura de Pola de Siero, de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, y sábados de 11.00 a 13.00 horas. El día de la actuación, la taquilla abrirá dos horas antes del comienzo del espectáculo.
