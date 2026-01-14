Crece la compra de vivienda en Siero por parte de polacos, rusos y ucranianos: "Cada vez se sienten más atraídos por Asturias"

Compran casa en Siero cada vez más extranjeros y entre este colectivo destaca "gente del centro de Europa, proveniente por ejemplo de Polonia" y también de países como Rusia o Ucrania "cada vez más atraídos por Asturias". Es uno de los perfiles emergentes entre la clientela de las inmobiliarias del concejo, tal y como pone de manifiesto Noemí Rivas, socia de Inmobiliaria La Isla, en la Pola. Su valoración la comparte otro colega, Rubén de Dios, de InmHome, en Lugones, que destaca la numerosa demanda por parte de personas que proceden de otros países y, en su caso, se refiere a argentinos, venezolanos o colombianos como nacionalidades presentes en la cartera de clientes. Otro ejemplo lo pone Alfonso Orejas, de Inmobiliaria La Fresneda: "En el último año hemos gestionado vivienda en la urbanización para más de una veintena de familias ucranianas".

Todos ellos destacan que también llega gente de otras autonomías, de zonas como Madrid, Barcelona o Mallorca. En estos casos buscando calidad de vida y precios más asequibles. "La situación allí es insostenible económicamente hablando", indica Rubén de Dios. Por eso, "poder acceder a una vivienda a un precio que ellos consideran razonable es una ventaja". Además, "desde la pandemia, mucha gente sigue teletrabajando y, aunque a veces tengan que viajar por cuestiones laborales, les merece mucho más la pena hacer un viaje al mes que pagar un alquiler o hipoteca desorbitado", dice.

Precios más asequibles

En esta misma línea están también quienes eligen Siero proviniendo desde Oviedo o Gijón. Tanto Noemí Rivas como Rubén de Dios coinciden en que "los precios en ambas ciudades se han vuelto casi inasumibles" y, por eso, prefieren "tirarse a zonas como Pola de Siero o Lugones, donde son mucho más bajos, y gracias a las excelentes comunicaciones y la ubicación privilegiada que tiene el concejo, puedes llegar a casi cualquier sitio en diez minutos".

En la inmobiliaria de La Fresneda comentan que el perfil del cliente que busca en la urbanización coincide también con personas que vivieron allí durante su infancia "y ahora retornan al lugar de origen". Son gente en torno a los 40 y 45 años que "viene con capacidad económica elevada, ya con familia o con la idea de crearla, y la urbanización les encaja perfecto", indica Alfonso Orejas. En este último caso, por ejemplo, "vienen directamente a comprar vivienda, no les interesa el alquiler".

Alquileres por las nubes

Pero los alquileres también están por las nubes, coinciden en las inmobiliarias. Encontrar una casa en alquiler en Siero ahora mismo es "una misión prácticamente imposible", señalan. La subida de precios viene marcada, precisamente, por "la poca oferta que hay en el mercado frente al aumento de la demanda, que es muchísima". Orejas detalla que "ahora mismo el único adosado que hay disponible asciende a 1.700 euros al mes, pero ninguno baja ya de los 1.500". En el caso de los pisos, "uno de dos habitaciones suele rondar los 900 euros".

Los precios en Lugones y Pola de Siero pueden ser algo más económicos, pero no demasiado. "Para un apartamento de una habitación estaríamos hablando de 500 euros mensuales. Con más dormitorios ya nos pondríamos en los 800 y de ahí para arriba", comentan Rivas y De Dios.

Noemí Rivas, de Inmobiliaria La Isla. / L. R.

Es por eso que, cuando sale algún "chollo", los teléfonos echan humo. "Yo he llegado a recibir 200 llamadas por un apartamento en alquiler en una sola mañana", apunta la gerente de Inmobiliaria La Isla. "A veces ya ni los colgamos en portales inmobiliarios ni en nuestra propia página porque no nos da casi ni tiempo", apostilla Alfonso Orejas.

Más caro que la mensualidad de una hipoteca

Las personas que quieren probar para ver si se adaptan a la zona, "prefieren alquilar primero, aunque luego, la mayoría de las veces acaban comprando", comentan. Y es que "los alquileres están tan caros, que cuando se ponen a echar números, comprueban que merece más la pena comprar". Y es que a día de hoy, "una cuota de hipoteca te sale más económica que el precio que se paga mensualmente por un alquiler", sentencia.

Rubén de Dios, Inmhome Lugones. / L. R.

Orejas apunta una curiosidad sobre los motivos por los que están llegando a La Fresneda extranjeros procedentes de países del centro de Europa. "Al principio me llamó la atención, porque no entendía cómo podían dar con la urbanización", explica.

Búsqueda de colegios ingleses

Pero la razón era más sencilla de lo que parece: "Me explicaron que vienen al sur, pero no se adaptan, y entonces buscan colegios ingleses importantes". Según los propios clientes, en el norte están centros educativos de este tipo como el de La Coruña o el de Llanera. Pero "en La Coruña suelen tener problema con el gallego y aquí en Asturias no, entonces, del boca a boca empezaron a venir". Sumado a la calidad de vida que constatan en la urbanización sierense, encuentran que este es "el lugar perfecto para vivir y criar a sus hijos".