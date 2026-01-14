La decisión sobre el nuevo híper de Costco en Siero se hace esperar, pero el Alcalde es optimista: "Yo siempre soy positivo"

La tramitación de Costco como proyecto estratégico para hacer posible su futura instalación en el polígono de Bobes, en Siero, sigue haciéndose de rogar. Tras rebasar los plazos legales para su resolución, que debería haberse comunicado a finales de verano, el Principado aún no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi",asegura que "esperamos tener noticias y que sean positivas". "A ver es lo antes posible", añadió.

Las alegaciones contra el proyecto, presentadas por la Unión de Comerciantes y Comisiones Obreras, aún no han sido resueltas. Sin embargo, el regidor sierense no pierde la esperanza. "Yo soy optimista, siempre lo he sido, y llevo siéndolo cuatro años". Y añade que "si no es de esta, será de la siguiente".

"El día que piense que va a ser un no, ya no hablo más de ello, lo dejo ahí fuera, y a otra cosa". Por lo que está deseando, entre otras cosas, "ponernos con la ampliación de Parque Principado a tope y seguir generando empleos en el concejo".

Nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo

El regidor se refirió también al proyecto para la instalación de un nuevo supermercado de Mercadona en Lugones. Indicó que las labores previas necesarias avanzan favorablemente. "Se han retomado las labores para soterrar una línea de media tensión que se encontraba en la parcela y que comenzaron ya antes de las navidades", señaló. A continuación, "procederán a la demolición de la nave, para comenzar con la instalación del supermercado".

El establecimiento comercial, que supone una inversión de más de seis millones de euros, ocupará la parcela contigua al concesionario de Audi, frente al Lidl, y generará alrededor de una treintena de puestos de trabajo.