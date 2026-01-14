Parque Principado bate otro récord de visitantes, con 9.354.000 en 2025, y anuncia tres nuevas tiendas

Récord de afluencia en 2025 en Parque Principado. El centro comercial de Siero registró el año pasado 9.354.000 visitantes, un crecimiento de casi 100.000 personas respecto al año pasado, y que supera el anterior récord, de 2019, en 76.000 visitantes.

El complejo ha confirmado además este miércoles que abrirán tres nuevos establecimientos en las próximas semanas: Starbucks, Multiópticas y Núñez Arenas.

El centro alcanzó asimismo su máximo histórico de tráfico semanal, con más de 294.000 visitantes acumulados en los primeros siete días del año.

Evolución ascendente y empleo

"Los más de 9,3 millones de visitantes certifican el fuerte posicionamiento de Parque Principado en la región, donde está consolidado como principal destino de ocio y compras y es un importante motor económico con la generación de empleo", destacan desde el complejo comercial.

La gerencia del centro se refiere al éxito de la incorporación de nuevos operadores y a la amplia programación de actividades desarrolladas a lo largo del año como "factores clave en esta evolución ascendente".

También destaca el impulso de la campaña navideña, "que ha contribuido de manera significativa al aumento del tráfico a la vez que ha generado un gran número de puestos de trabajo".