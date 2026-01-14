"En Siero ni en broma": así es la campaña municipal para erradicar las agresiones sexistas en el deporte

"En Siero ni en broma" es el título de la iniciativa que pone en marcha el Ayuntamiento de Siero para prevenir y erradicar las agresiones sexistas en la práctica deportiva. El concejal de Deporte, Jesús Abad, y la de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, fueron los encargados de presentar este miércoles la campaña municipal de sensibilización en el Polideportivo Nuevo de la Pola. Según destacaron los ediles, con este programa se busca "fomentar un deporte basado en el respeto y la igualdad".

Durante el acto de presentación se entregaron balones con la imagen de la campaña a doce clubes deportivos del concejo, que representan distintas disciplinas como son el fútbol, el balonmano, el baloncesto o el voleibol. Durante los próximos meses, un inflable con el lema "En Siero ni en broma" estará visible en distintos partidos y competiciones de estos equipos.

"Queremos que todos los clubes y deportistas sean conscientes de que las agresiones sexistas no tienen cabida en Siero", subrayó Abad. Por su parte, Eva Iglesias subrayó que esta campaña supone "un recordatorio de que la igualdad y el respeto deben estar presentes en todos los ámbitos, también en el deporte". "Desde el Ayuntamiento ponemos a disposición de los clubes los materiales para que puedan trabajar sobre ellos y trasladar a los más jóvenes un mensaje de enorme importancia", añadió la edil de Igualdad.