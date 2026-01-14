Starbucks abrirá en las próximas semanas su tercera cafetería en Asturias: esta será su ubicación y todo lo que se sabe del nuevo establecimiento

Starbucks, la famosa cadena de hostelería estadounidense, abrirá nueva tienda en Asturias y será la tercera en la región. Tras su aterrizaje en 2017 en Oviedo y, más recientemente, en 2024 en Gijón, la popular cafetería se estrenará en Parque Principado "en las próximas semanas". Así lo ha confirmado la dirección del mayor centro comercial de Asturias, junto a la llegada de Multiópticas y de Núñez Arenas (esta será la primera en la comunidad). "Esto nos sitúa en la élite del café", celebró el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi".

De esta forma, Starbucks consolida su expansión en la región. Los planes de la compañía siempre pasaron por crecer dentro del Principado. "Queremos seguir creciendo en Asturias, una comunidad donde ya contamos con dos locales, para que cada vez más asturianos puedan disfrutar de nuestro mejor café y de muestra amplia gama de deliciosas bebidas", señaló en 2024 el director general de Starbucks Iberia, Antonio Romero, durante la inauguración del local de Gijón, ubicado en la confluencia de las calles San Bernardo y Covadonga.

Colas en el Starbucks de Gijón / LNE

Largas colas

Aquella inauguración ya congregó largas colas a las puertas del establecimiento. Lo mismo pasó con el Starbucks de Oviedo, que se instaló en 2017 en el antiguo local de Seguros Santa Lucía, junto al teatro Campoamor . En todo el país, Starbucks suma 220 establecimientos y está en pleno proceso de expansión en el Norte.

La incorporación de Starbucks, Multiópticas y Núñez Arenas se suman a la reciente apertura de Bed's en el Paseo de la Seronda del centro comercial Parque Principado. Se trata de una tienda especializada en el descanso, que ofrece una amplia gama de colchones, bases, canapés, almohadas y complementos para la cama de primeras marcas.