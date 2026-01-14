Se traslada a Siero al quedarse pequeña su nave industrial en Tabaza: esta es la empresa que va a instalarse en La Carrera
"Es una firma muy interesante y es una gran noticia que vengan al concejo", señaló el regidor.
Lucía Rodríguez
Son expertos en control de contaminación en los ámbitos industrial, marítimo y terrestre y próximamente trasladarán su compañía del polígono del Cascayu, en Tabaza, a La Carrera. El alcalde de Siero, Ángel García, recibió este miércoles en su despacho a José Ramón Pulido Bárcena, fundador y CEO de la empresa Inteco Astur. Un indicativo de que el sector empresarial goza de muy buena salud en el concejo, dijo el regidor.
Gestión de emegencias
Fundada en 1999, cuentan con cerca de 30 años de especialización en el sector del medio ambiente y colaboran con grandes entidades y autoridades, como Protección Civil, Bomberos y la Guardia Civil para atajar el problema de la forma más eficiente posible y minimizar los daños. Además, ofrecen un servicio integral de gestión de emergencias eficaz con atención durante las 24 horas del día los siete días de la semana que se completa con diferentes líneas de servicios y productos adicionales.
García explicó que "les surgió la oportunidad de comprar una nave en La Carrera, dado que la que tenían donde estaban hasta ahora se les había quedado pequeña". Las instalaciones son nuevas, aunque "ahora mismo se encuentran con el proyecto por si fuera necesario realizar alguna adecuación del espacio en materia de seguridad, básicamente". "Es una empresa muy interesante y es una gran noticia que se trasladen a Siero", señaló el regidor.
