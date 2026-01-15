Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fresneda estrena su rampa de acceso a la Plaza Mayor: "Era una obra muy demandada por los vecinos"

La infraestructura facilita el tránsito de personas con movilidad reducida y familias con niños aumentando la seguridad y la accesibilidad a la zona

Una vecina de La Fresneda utilizando la rampa de acceso a la Plaza Mayor.

Una vecina de La Fresneda utilizando la rampa de acceso a la Plaza Mayor. / L. R.

Lucía Rodríguez

La Fresneda (Siero)

Los vecinos de La Fresneda, en Siero, ya cuentan con la rampa de acceso a la Plaza Mayor desde la calle Parque Alfonso X El Sabio. Con motivo del fin de los trabajos, visitaron el lugar el alcalde de Siero, Ángel García, el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez Morán, la concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, el responsable de la empresa adjudicataria, Alfonso Fernández, y técnicos municipales.

La construcción de esta infraestructura era una demanda vecinal desde hacía años, por cuestiones de accesibilidad y seguridad de los residentes en la zona que, hasta ahora, tenían que bordear el parque o la calle Camino de los Tejos para poder llegar a la plaza de la urbanización en caso de tener que evitar las escaleras. En este sentido, el regidor apuntó que "es una obra fundamental para aquellas personas con movilidad reducida y para familias con hijos que aún usen carricoche".

Un proyecto con tres años de demora

La iniciativa llevaba aparcada tres años y, para poder proceder a su ejecución, el Ayuntamiento de Siero tuvo que realizar antes una operación de permuta del terreno con la constructora Los Álamos, propietaria del terreno. La parcela fue adquirida por el Consistorio en 2023 y pasó a ser de titularidad municipal a cambio de entregar otro espacio de unos 800 metros ubicado en una zona verde al oeste de la Avenida Principal.

Por la izquierda, Alfonso Fernández, de la empresa adjudicataria; el técnico municipal Juan Freije, Javier Rodríguez, Ángel García y Alejandra Cuadriello.

Por la izquierda, Alfonso Fernández, de la empresa adjudicataria; el técnico municipal Juan Freije, Javier Rodríguez, Ángel García y Alejandra Cuadriello. / L. R.

La rampa se diseñó en cuatro tramos, con longitudes que varían entre 5,4 y 9 metros, con una pendiente máxima del 8 por ciento y un ancho de 1,8 metros, cumpliendo con la normativa de accesibilidad. La construcción incluyó muretes de hormigón armado con acabado pulido, barandillas y pasamanos de acero galvanizado, además de un sistema de alumbrado LED empotrado en el muro de hormigón para iluminar el recorrido.

Ángel García explicó que "la ejecución de esta obra responde al compromiso que tenemos con la Plataforma Vecinal de La Fresneda mediante los acuerdos presupuestarios". Cuadriello, por su parte, aseguró que "los vecinos nos han trasladado su satisfacción con la construcción de la rampa y hay mucha gente que ya la está utilizando desde hace un par de días".

La actuación contó con un presupuesto de 89.922,19 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

