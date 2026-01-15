Siero instalará 4.500 nuevos contadores de agua en El Berrón, Colloto y La Fresneda en el despliegue para digitalizar el servicio de abastecimiento

Siero ha puesto en marcha el proceso administrativo para desarrollar la implantación del sistema de telelectura en los contadores de agua en los núcleos de El Berrón, La Fresneda y Colloto. El pliego de condiciones para las empresas que quieran hacerse con el contrato incluye la previsión de disponer de 4.500 unidades para estas zonas. Son las que ha elegido el Ayuntamiento para continuar con el plan para completar progresivamente la digitalización del servicio de abastecimiento en todo el concejo.

Actualmente, Siero ya dispone de aproximadamente 12.650 de los llamados "contadores inteligentes" colocados en la Pola y Lugones, lo que representa cerca de la mitad del parque municipal de este tipo de instalaciones, pues hay más de 24.000 en todo el municipio. Con este nuevo contrato, que ya está en licitación, se pretende ampliar el sistema a otros tres de los grandes núcleos del concejo. Su implantanción forma parte del proyecto de modernización de la red y permitirá conocer los datos relativos a ella en cuanto a la trazabilidad del suministro y su eficiencia.

Cadasa

El sistema deberá "deberá ser compatible e interoperable con la plataforma digital del Ayuntamiento de Siero y con las infraestructuras supramunicipales" del consorcio Cadasa, señala el pliego de condiciones que se licitó a finales del año pasado, acaba de superar el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas y está en fase de valoración de propuestas para elegir a una adjudicataria. El contrato salió a licitación con un presupuesto de 853.618,7 euros.

Esta iniciativa cuenta con fondos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, que "tiene por finalidad impulsar la transición digital del sector del agua en España, fomentando una gestión más eficiente, sostenible y transparente de los recursos hídricos".

Agrupación de concejos

Este PERTE, a su vez, es parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que engloba actuaciones dirigidas a la modernización de los sistemas de control, información y gestión del ciclo integral del agua. Siero participa en él junto con el Principado, el Consorcio Cadasa y los ayuntamientos de Oviedo, Llanera, Sariego y Nava, en la llamada Agrupación ANDA (Aglomeración del Nora – Digitalización del Agua) beneficiaria de las ayudas.

La agrupación tiene como objetivo la digitalización integral del ciclo urbano del agua, "desde la captación hasta la distribución y el saneamiento, favoreciendo la toma de decisiones basada en datos, la eficiencia energética y la reducción de pérdidas" y en este marco Siero realiza seis actuaciones, entre ellas esta de la renovación de los contadores, con una inversión total de 2.122.946,27 euros, y una subvención de 1.526.599,15 euros.

"Este proyecto permitirá a Siero avanzar hacia una gestión digital, eficiente y sostenible del ciclo urbano del agua, contribuyendo a la transición digital y ecológica del sector del agua en el Principado", destaca el pliego de condiciones para la adjudicación del contrato.