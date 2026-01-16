Siero, obligado a repetir la licitación de las obras del nuevo parque de la Pola con más dinero: esta es la causa del inesperado contratiempo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero ha declarado desierta la licitación de las obras del parque de la Reconquista de la Pola, tras comprobar que la única oferta presentada al proceso no alcanzó la puntuación mínima requerida por los técnicos para hacerse con la adjudicación. Según avanzó este viernes el alcalde, el socialista Ángel García, los servicios municipales están modificando ya el proyecto para lanzar una segunda licitación que sea capaz de concitar el interés de varias constructoras. "Vamos a dotarlo con más dinero en algunas unidades de obra que estaban muy ajustadas", anunció el regidor ante lo que calificó de "pequeño contratiempo que se resolverá».

La actuación salió a licitación el pasado 9 de diciembre con un presupuesto total de 5.099.974 euros y un plazo de ejecución establecido en catorce meses. El nuevo parque se desarrollará sobre una superficie total aproximada de 15.380 metros cuadrados, entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado y Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo–Santander. El proyecto prevé una amplia red de zonas verdes y arboladas, conectadas mediante caminos peatonales y ciclopeatonales, así como áreas de descanso y de convivencia. Entre los elementos más destacados se incluyen zonas de juegos infantiles diferenciados por edades, una plaza pública pavimentada como espacio central de encuentro y una gran pradera verde equipada con mobiliario urbano y arbolado autóctono, rodeada por un anillo perimetral de pavimento blando de aproximadamente 500 metros para caminar o correr.

El parque incluye un área deportiva con pista multideporte cerrada y otras instalaciones complementarias, como una cancha de vóley playa, ampliando la oferta de espacios para la actividad física al aire libre. La actuación incluye asimismo la construcción de un aparcamiento subterráneo, con acceso desde la calle Asturias y 146 plazas de estacionamiento.