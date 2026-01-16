Veintidós comunidades de propietarios de Lugones y la Pola reciben la licencia de obra para la mejora energética de sus edificios con una ayuda municipal del 70%: estas son las condiciones

El Ayuntamiento de Siero aprobó este viernes las licencias para iniciar las obras en los veintidós edificios del concejo que han resultado beneficiados por la línea de ayudas a la mejora de la eficiencia energética en construcciones de más de cuarenta años. Está dotada con 4,7 millones de euros y permitirá llevar a cabo intervenciones para el ahorro energético y la reducción de emisiones en la envolvente térmica de los inmuebles. Según detalló este viernes el alcalde, Ángel García, las ayudas cubren hasta el 70% del presupuesto total de cada actuación, incluyendo tanto las obras de rehabilitación como la redacción del proyecto técnico necesario para su ejecución. El importe máximo por comunidad asciende a 242.000 euros.

De las licencias aprobadas este viernes por la Junta de Gobierno, veinte son para edificios de Lugones y las otras dos de la Pola. El presupuesto conjunto de las actuaciones, incluyendo los 4,7 millones de las ayudas, alcanza los 7,3 millones de euros. Las comunidades beneficiarias recibirán la subvención una vez ejecutadas las actuaciones, para lo que tienen de plazo máximo hasta junio de 2027.

"Estos proyectos para los que se ha dado licencia permitirán a las comunidades llevar a cabo mejoras importantes en sus edificios, reducir el consumo energético y conseguir un ahorro significativo en la factura de suministros. Son edificios de más de cuarenta años, algunos de casi sesenta, que con estas actuaciones van a mejorar notablemente", subrayó García, que ensalzó el "excepcional trabajo que se ha hecho desde Urbanismo, gestionando todo en tiempo récord para que estas familias puedan iniciar las obras de manera inmediata y acometer mejoras importantes en edificios antiguos, garantizando la eficiencia energética y el ahorro".

La financiación procede de la Consejería de Transición Ecológica y forma parte del programa de rehabilitación energética impulsado por el Ayuntamiento, con fondos del Principado y de la Unión Europea. Según consta en las bases, estas ayudas están dirigidas a comunidades de propietarios con edificios residenciales de al menos 40 años de antigüedad y que destinen un mínimo del 70% de su superficie a uso residencial. La convocatoria también especifica que las intervenciones deben respetar la estética del entorno, mejorar la eficiencia energética y contribuir a la sostenibilidad urbana.