Los "Asturianos de braveza" se dan cita en La Fresneda: una emocionante gala para reconocer la entrega a los demás

Son brillantes en sus trayectorias profesionales, y a la par, un ejemplo de dedicación a los demás desde muy diferentes facetas. Son, en definitiva, "Asturianos de braveza" y así fueron distinguidos este viernes por la Asociación Cultural Yumper, en defensa de los valores humanos, en un acto celebrado en La Fresneda para reconocer a Vicente Díez Faixat y Pepe Rionda en categoría individual y la Asociación Yerbabuena y el Aula de las Metáforas de Grado en categoría colectiva.

Fue un acto emotivo, en el que reconocer la entrega desinteresada de personas como el arquitecto Vicente Díez Faixat, "no solo por la calidad y coherencia de su obra profesional, sino, sobre todo, por la profunda dimensión humana que ha marcado toda su trayectoria". Porque como se recordó en la ceremonia, paralelamente a su actividad profesional, Vicente Faixat "ha desarrollado una intensa y continuada labor de cooperación y solidaridad, que va mucho más allá de intervenciones puntuales". Como por ejemplo "su implicación directa en las caravanas de ayuda humanitaria a Mostar durante la guerra de Bosnia, donde participó activamente en la organización y el traslado de suministros esenciales a la población civil.Lo que comenzó como una furgoneta destinada a llevar medicinas al hospital de guerra en Mostar acabó convirtiéndose, gracias al esfuerzo colectivo, en nueve tráilers de ayuda distribuidos en campos de refugiados, con Vicente circulando hasta el propio hospital y siendo testigo directo del sufrimiento de la población", relató el juez Luis Roda en su glosa. "Sólo hago lo que disfruto, actúo según mi conciencia", apuntó el premiado

De igual manera se ha querido reconocer la labor de Pepe Rionda, ovetense de 80 años y uno de los fundadores en el año 1993 del Club Balonmano Base Oviedo, al tiempo que ejercía como utillero del Club Balonmano Ciudad Naranco, de División de Honor nacional. Un trabajo desarrollado durante toda una vida para "preparar una cantera que sirviera de base para el Balonmano Ciudad Naranco, que, en aquel momento, compitiendo en División de Honor, carecía de equipos en categorías inferiores debido a las dificultades económicas por las que atravesaba". "Siempre dí todo lo que pude por los demás", reconocía el galardonado con emoción tras recibir el diploma.

En la actualidad el club tiene en sus filas más de trescientos deportistas, que militan en todas las categorías del balonmano asturiano con un mínimo de dos equipos en cada categoría, compitiendo, el primer equipo en la División de Honor Plata del Balonmano Nacional.

En el apartado colectivo se ha querido poner en valor a la Asociación Yerbabuena, "por su labor comprometida, inclusiva y profundamente humana en el ámbito de la salud mental y el apoyo comunitario en Asturias durante los últimos años". Formada y gestionada por personas que sufren o han sufrido trastornos mentales, trabajan desde una perspectiva participativa para promover la salud mental, la autonomía y los derechos de quienes conviven con discapacidad psicosocial, con más de medio millar de socios y un equipo profesional multidisciplinar y un grupo de personas voluntarias. Destacan entre sus logros el proyecto "Autopsicuela", la Oficina de Vida Autónoma y Participativa para la Accesibilidad Psicosocial-, una iniciativa innovadora que acompaña y apoya a personas con discapacidad psicosocial para potenciar su autonomía. Tomás Corominas fue el encargado de recoger el galardón, y de agradecer "poder llegar a la opinión pública, cuando siempre se nos ha considerado carne de manicomio".

Y en el caso de la Fundación Aula de las Metáforas de Grado, creada en febrero del año 2004 por iniciativa del poeta ovetense Fernando Beltrán, se ha premiado la creación de "un ingenioso lugar", construido a partir de la donación del autor al Ayuntamiento moscón de cerca de 2.500 libros de poesía de su colección particular para crear un espacio cultural de ámbito poético. Actualmente esta colección de poesía ubicada en la Casa de la Cultura supera ya los ocho mil volúmenes, gracias a las continuas donaciones de particulares e instituciones de manera altruista, conviertiendo al concejo "en el Olimpo de la poesía universal". Y este viernes Beltrán destacó cómo "la poesía es útil", y cómo es preciso "sostner la mirada, especialmente en cosas que nos abrigan". Porque como todos convinieron, la entrega es un buen camino "hacia el cambio social".