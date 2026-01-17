La Escuela de Ciclismo Viella cumple 25 años con récord de alumnos: "Hemos formado a 400 niños"

La Escuela de Ciclismo Viella está de aniversario. La entidad cumple veinticinco temporada sobre ruedas y luce una trayectoria deportiva que la ha convertido en referencia del pedal en Asturias. De la mano de Francisco Fuentes y Carlos (Cali) González, presidente y director deportivo, respectivamente, el club sierense comenzó a participar en carreras en 2001, aunque desde 1999 ya estaba presente en el Colegio Rural Agrupado (CRA) de Viella.

El lema «formando ciclistas, pero sobre todo personas» resume la filosofía de las escuela. «El ciclismo no solo es un deporte, es una forma de vida activa y divertida», indica Fuentes. Por eso, ofrecen a los más pequeños «la oportunidad de disfrutar de esta disciplina como una actividad recreativa y deportiva».

La escuela no solo basa su formación en los entrenamientos, que se desarrollan a caballo entre La Fresneda y La Morgal, sino que también organiza varias actividades en las que se fomenta la sostenibilidad y el uso de los carriles bici de Siero, entre otras cosas.

«No damos prioridad a los resultados, sino a valores como el esfuerzo, el respeto, la convivencia o el compañerismo», indican los fundadores de la escuela. Es una de las claves por las que el número de alumnos vaya aumentando. «Cuando empezamos no teníamos ninguna expectativa, lo hicimos como quien inicia una actividad sin más, para que los niños de la zona disfrutaran de montar en bicicleta. No imaginamos ni por un momento que íbamos a llegar donde estamos ahora», apuntan los fundadores. «Ni ‘Cali’ ni yo veníamos de este mundo. Sí nos gustaba la bici, pero ni siquiera llegábamos a amateurs. Para nosotros, tener la escuela a esta altura es un éxito total», comenta el presidente de la entidad.

Esta temporada tienen inscritos 55 alumnos, además de diez niñas que forman parte del equipo de féminas, de edades comprendidas entre los seis y los catorce años. «Por la escuela han pasado ya cerca de 400 niños que se han formado con nosotros, lo que indica que estamos haciendo las cosas bien», afirma Fuentes sobre una trayectoria en la que también figuran iniciativas como la Copa Reines de Pola de Siero o el programa de actividades que se realizarán con motivo de este 25.º aniversario.

El primer gran acto de celebración será el próximo 7 de febrero, cuando tendrá lugar la gala de presentación de la temporada en el Centro Polivalente de Lugones. Servirá para presentar a todos los deportistas que durante esta campaña formarán parte de la escuela. Será un acto «muy emotivo», en el que habrá alguna que otra sorpresa y en el que se proyectará un vídeo con distintas imágenes de los alumnos y de las carreras. La cita será a las cinco de la tarde.

Además de esta presentación, a lo largo del año se organizará una exposición con fotografías de los monitores y alumnos que han pasado por la escuela durante este cuarto de siglo. «Contamos, además, con todos los carteles de la Carrera de Viella, que organizamos desde el 2001 y en los que siempre aparece una fotografía con todos los ciclistas», avanza Fuentes. Salidas culturales o excursiones completarán una programación que aún está pendiente de cerrarse.

«Teniendo en cuenta cómo comenzamos y dónde estamos ahora, la verdad es que nos sentimos satisfechos y no creemos que nos quede mucho más por hacer», reflexionan los fundadores de la entidad. Eso sí, echan de menos «más gente que se involucre». No se refieren a la colaboración de las familias, «a las que no tenemos nada que decir, porque nos ayudan en todo lo que haga falta, sino al relevo generacional». «Esto hay que hacerlo de manera altruista. Al igual que en todos los clubs, no se cobra, y eso hay muy poca gente que esté dispuesta a hacerlo», reconocen, antes de hacer un «llamamiento» a «la gente joven de fuera de la escuela que nos puede ayudar como monitores y en la organización de las carreras». «Ya vamos teniendo una edad, aunque estamos seguros de que lo vamos a sacar adelante sin problema, como cada año desde hace 25», concluyen los creadores de la escuela ciclista sierense.