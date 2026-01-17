IU de Siero tercia en el debate sobre el fútbol en los recreos: "Se puede compatibilizar juego con convivencia y seguridad, siempre con supervisión y normas claras"

Izquierda Unida de Siero ha planteado una posible revisión organizativa del uso del balón en el patio del Colegio Público Celestino Montoto de la Pola, "desde el respeto a la autonomía del centro, al trabajo del equipo directivo y a las decisiones adoptadas por su Consejo Escolar, avaladas por la Consejería de Educación", sostiene la única edil de la formación, Teresa Álvarez.

El grupo reconoce que la prohibición del juego con balón durante los recreos "responde a una situación concreta, vinculada a la falta de espacio, a la elevada concentración de alumnado en determinados tramos horarios y a la necesidad de garantizar la convivencia, la seguridad y la inclusión de todos los niños y niñas", y la portavoz señala que "entendemos y respetamos los motivos que han llevado al centro a adoptar esta medida, pero también creemos que las normas educativas deben poder adaptarse a los distintos momentos de la jornada escolar, cuando las condiciones cambian de forma clara".

Espacios regulados

En este sentido, IU Siero propone que el alumnado que permanece en el centro durante el servicio de comedor, cuya gestión depende del Ayuntamiento, pueda disponer de un espacio regulado para el juego con balón una vez finalizada la comida y mientras se produce la salida escalonada de los niños con sus familias. La portavoz de IU Siero explica que esta propuesta "se trasladará a la concejala de Educación, al tratarse de un servicio municipal", y en vista de que en ese tramo horario "hay menos alumnado en el patio y no se da la saturación que existe en los recreos ordinarios, por lo que no concurren los mismos problemas de espacio".

Desde IU se considera que esta opción permitiría "compatibilizar el juego activo con la convivencia y la seguridad, siempre con supervisión y normas claras", y se plantea que pueda valorarse como una medida experimental y evaluable. Asimismo, la formación señala que existen alternativas organizativas que, si el centro lo estima oportuno, permitirían revisar o modular la prohibición en horario de recreo sin renunciar a un patio inclusivo. Entre ellas, IU apunta a "turnos rotatorios por días o ciclos, delimitación de espacios, uso de balones blandos o formatos de juego reducido, y un seguimiento compartido con la comunidad educativa", en la línea de los plantamientos formulados por el abuelo que denunció la situación.

"La inclusión no pasa por eliminar juegos, sino por organizarlos para que nadie quede fuera", subraya la portavoz de IU Siero, que defiende "un patio compartido, seguro y equilibrado, con distintas opciones de juego para el alumnado". Y por eso Álvarez señala que desde Izquierda Unida Siero se traslada esta propuesta "con voluntad constructiva y desde el respeto institucional, apostando por el diálogo y la evaluación continua como herramientas para mejorar la convivencia y el bienestar del alumnado".