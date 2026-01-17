Los nuevos saneamientos permiten a Siero reducir el pago del canon de vertidos: esto es lo que se ahorra el municipio
El Ayuntamiento reduce la factura por el impacto de las inversiones de los últimos ocho años
El Ayuntamiento de Siero se ha ahorrado en ocho años un total de 102.638 euros en concepto de pago del canon de vertidos a Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Y ha sido, como explican el alcalde, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez, gracias a la puesta en marcha de numerosos saneamientos en el concejo.
En el periodo 2017-2025 se refleja una disminución sostenida de este gasto, de manera que el importe anual se ha reducido en torno a un 95,7 por ciento, pasando de 34.041,98 euros en 2017 a 1.466,90 euros en 2025, con un ahorro acumulado de 102.683,99 euros para el Consistorio en el conjunto del periodo. El canon de vertidos es una tasa que grava las descargas de aguas residuales al dominio público hidráulico, destinada a financiar el estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica. Esta exacción se calcula en función del volumen y la carga contaminante de los vertidos y se liquida anualmente a través de la confederación de cuenca correspondiente, abonándose a año vencido.
La evolución se enmarca en las inversiones realizadas en materia de saneamiento desde 2015, que suman cerca de 28 millones de euros en 82 proyectos diferentes, dando servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas. Estas actuaciones han permitido reducir de forma progresiva el volumen y la carga contaminante de los vertidos al dominio público hidráulico, con efectos tanto ambientales como en los costes asociados al canon que se liquida anualmente.
El análisis se basa en los registros contables de 2017. Tomando como referencia el canon abonado ese año (34.041,98 euros), el balance acumulado en los ocho ejercicios entre 2018 y 2025 supone un ahorro total de 102.683,99 euros para el Ayuntamiento en concepto de canon de vertidos.
Comparando exclusivamente los importes de 2017 y 2025, la reducción alcanza 32.575,08 euros, lo que supone una disminución del 95,7 % en el canon anual en este periodo. Este descenso continuado se vincula a la entrada en servicio de los nuevos saneamientos en diferentes fases, que han reducido tanto el volumen de vertidos directos al dominio público hidráulico como su carga contaminante.
El alcalde destacó que estos resultados "son una prueba del impacto medioambiental positivo de las inversiones en infraestructuras de saneamiento y del compromiso municipal con la protección de los recursos, que se traducen también en ahorro para las arcas municipales a medio y largo plazo".
- El abuelo y profesor jubilado que interviene en el debate sobre la prohibición del fútbol en el recreo en Pola de Siero: 'Siempre se jugó en los patios sin generar ningún problema
- Parque Principado bate otro récord de visitantes, con 9.354.000 en 2025, y anuncia tres nuevas tiendas
- Cinco restaurantes de Siero compiten por el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional
- Se traslada a Siero al quedarse pequeña su nave industrial en Tabaza: esta es la empresa que va a instalarse en La Carrera
- Las familias del colegio de la Pola donde está prohibido jugar al fútbol en el recreo acatan la medida: 'Hay opiniones para todos los gustos, pero no ha habido quejas
- La Fresneda, urbanización con lista de espera para comprar chalés: 'Nunca habíamos visto nada igual
- Crece la compra de vivienda en Siero por parte de polacos, rusos y ucranianos: 'Cada vez se sienten más atraídos por Asturias
- Veintidós comunidades de propietarios de Lugones y la Pola reciben la licencia de obra para la mejora energética de sus edificios con una ayuda municipal del 70%: estas son las condiciones