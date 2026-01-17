Siero celebra la festividad de San Antón: estas son las bendiciones de mascotas previstas para el domingo

Este domingo, en Siero, las iglesias se llenarán de mascotas. La razón no es otra que la celebración de San Antón, patrón de los animales. La cita tendrá lugar en Lugones, donde el párroco Joaquín Serrano bendecirá a todos aquellos que se acerquen hasta la plaza de la iglesia. Será alrededor de las doce de la mañana, tras la misa dominical, que dará comienzo a las 11.00 horas.

La bendición de Lugones es uno de los eventos que a más personas congrega, superando cada año el centenar de asistentes que acuden con animales domésticos de todo tipo. Desde perros y gatos, hasta cobayas. Pero no es la única parroquia que celebra esta tradición.

Valdesoto se estrena en la bendición

Otras de las parroquias donde se llevará a cabo la celebración de esta festividad, será enValdesoto. Para el Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, esta es la primera vez que se celebra San Antón en la zona. Desde la asociación La Seronda apuntan que este domingo, tras la misa de las 12.30 horas, se procederá a la bendición de todos los animales que se lleven hasta la iglesia de San Félix. "No importa que sea perro, gato, codorniz o cocodrilo, todos los animales serán bien recibidos y bendecidos", señalan.

La celebración de San Antón cuenta con mucha tradición y arraigo en el concejo de SieroMás allá de lo religioso, es una oportunidad para promover la adopción y la tenencia responsable de animales.