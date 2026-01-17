La tienda de dormitorios con más de 230 establecimientos en España vuelve a Asturias: primeras marcas y envío y montaje gratuitos

Los amantes del descanso y el confort están de enhorabuena. Bed’s llega a Parque Principado con una tienda pensada para ayudarte a encontrar el colchón perfecto según tu forma de descansar. En este nuevo espacio podrás descubrir una amplia exposición de colchones, bases, canapés, almohadas y complementos para la cama, trabajando con primeras marcas como Pikolin, Bultex o Lattoflex, referentes en innovación y confort.

Además, uno de los grandes valores de Bed’s es su asesoramiento personalizado. Su equipo experto acompaña a cada cliente durante todo el proceso, permitiendo probar los colchones con tranquilidad y elegir el que mejor se adapta a la espalda, la postura y las preferencias de firmeza. Todo ello con ventajas añadidas como 30 noches de prueba, envío y montaje gratuitos, financiación a medida y retirada del colchón antiguo. Con más de 40 años de experiencia y una amplia red de tiendas en Asturias y en toda España, Bed’s se consolida como una de las cadenas de descanso mejor valoradas de Europa.

"En Bed's somos conscientes de ello, y cuando entras en una de nuestras tiendas y te aconsejamos sobre el mejor colchón, la base más adaptable o la almohada más ergonómica, nuestro objetivo va mucho más allá de conseguir que duermas bien. Queremos cuidar de ti, ofreciéndote el descanso personalizado que te mereces, el de verdad. Llevamos 40 años ofreciéndote el mejor descanso, ayudándote a elegir el equipo de descanso que más encaja contigo y asesorándote en la compra de tu nuevo colchón Durante estos años siempre hemos trabajado junto a las primeras marcas del descanso y con productos exclusivos, porque consideramos que a la hora de tomar las decisiones importantes en la vida (como tu descanso y bienestar) es imprescindible hacerlo con garantía de calidad y satisfacción Y quién mejor que Pikolin, Lattoflex, Bultex, Epeda, Pardo, Smattex o Tempur para ello", cuentan desde la propia empresas.

La cadena cuanta con 23o tiendas en toda España, de las cuales 7 están en Asturias,en localidades como Gijón o Siero. Ya puedes visitar Bed’s en nuestro Paseo de la Seronda y descubrir todo lo que necesitas para descansar como te mereces.