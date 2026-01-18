Entrega de premios de "Montañas o pantallas": así ha sido el programa de hábitos saludables de Siero
La iniciativa invitó a sustituir el ocio digital por rutas senderistas accesibles
J. A. O.
El concejal de Deporte, Jesús Abad, ha hecho entrega de los premios del programa "Pantallas o montañas", una iniciativa puesta en marcha por el Patronato Deportivo Municipal con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y promover la práctica de actividad física en entornos naturales.
El programa, desarrollado entre los meses de septiembre y diciembre, animó a familias y grupos de amigos a sustituir el ocio digital por rutas senderistas accesibles, favoreciendo el contacto con la naturaleza y la ocupación activa del tiempo libre.
Aquellos participantes que completaron al menos cinco de las rutas propuestas recibieron como reconocimiento una camiseta conmemorativa.
Durante el acto de entrega, Abad destacó la buena acogida de la iniciativa y subrayó la importancia de "seguir impulsando programas que promuevan el deporte, la convivencia familiar y el disfrute del entorno natural del municipio".
- El abuelo y profesor jubilado que interviene en el debate sobre la prohibición del fútbol en el recreo en Pola de Siero: 'Siempre se jugó en los patios sin generar ningún problema
- Parque Principado bate otro récord de visitantes, con 9.354.000 en 2025, y anuncia tres nuevas tiendas
- Veintidós comunidades de propietarios de Lugones y la Pola reciben la licencia de obra para la mejora energética de sus edificios con una ayuda municipal del 70%: estas son las condiciones
- Cinco restaurantes de Siero compiten por el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional
- Se traslada a Siero al quedarse pequeña su nave industrial en Tabaza: esta es la empresa que va a instalarse en La Carrera
- La Fresneda, urbanización con lista de espera para comprar chalés: 'Nunca habíamos visto nada igual
- Crece la compra de vivienda en Siero por parte de polacos, rusos y ucranianos: 'Cada vez se sienten más atraídos por Asturias
- Starbucks abrirá en las próximas semanas su tercera cafetería en Asturias: esta será su ubicación y todo lo que se sabe del nuevo establecimiento