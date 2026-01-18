Entrega de premios de "Montañas o pantallas": así ha sido el programa de hábitos saludables de Siero

El concejal de Deporte, Jesús Abad, ha hecho entrega de los premios del programa "Pantallas o montañas", una iniciativa puesta en marcha por el Patronato Deportivo Municipal con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y promover la práctica de actividad física en entornos naturales.

El programa, desarrollado entre los meses de septiembre y diciembre, animó a familias y grupos de amigos a sustituir el ocio digital por rutas senderistas accesibles, favoreciendo el contacto con la naturaleza y la ocupación activa del tiempo libre.

Aquellos participantes que completaron al menos cinco de las rutas propuestas recibieron como reconocimiento una camiseta conmemorativa.

Durante el acto de entrega, Abad destacó la buena acogida de la iniciativa y subrayó la importancia de "seguir impulsando programas que promuevan el deporte, la convivencia familiar y el disfrute del entorno natural del municipio".