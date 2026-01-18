Foro exige al gobierno de Siero que el nuevo contrato externalizado del agua proteja a las familias más vulnerables

La Comisión Directiva de Foro Siero ha registrado en el Ayuntamiento una solicitud formal en la que traslada al equipo de gobierno una serie de propuestas concretas destinadas a reforzar el control público, la protección social y el seguimiento político efectivo ante una eventual concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua, un servicio que la formación considera esencial y estratégico para el futuro del concejo.

El portavoz del grupo, Hugo Nava, advierte de que una decisión de estas características, con un horizonte temporal de varias décadas, "condiciona el futuro de Siero durante generaciones, por lo que no puede abordarse como un mero trámite administrativo, sino con el máximo rigor, transparencia y responsabilidad institucional".

"No se trata de decir no por sistema, sino de exigir cómo se controla, cómo se inspecciona y cómo se protege un servicio esencial", señala, y recalca que aun no pudiendo modificar el modelo de gestión que finalmente se adopte, "es obligación de la oposición responsable formular propuestas de mejora y control dirigidas al gobierno municipal".

Entre las medidas que destacan como prioritarias, destacan la protección específica de los hogares y colectivos vulnerables, "mediante límites claros y verificables a las tarifas del agua y la incorporación de medidas sociales que eviten situaciones de exclusión por motivos económicos". Además, reclaman la creación de una comisión política permanente de seguimiento, con participación de los grupos municipales existentes en cada mandato, "que garantice el control público efectivo, el acceso a toda la información técnica y económica y la fiscalización continuada del servicio durante toda la concesión".

De igual manera apuestan por la aprobación de un calendario de inversiones y obras claro, público y vinculante, con plazos definidos, hitos de ejecución y mecanismos de revisión periódica, la implantación de inspecciones técnicas periódicas y obligatorias, realizadas por servicios municipales y mediante auditorías externas independientes, la definición de indicadores objetivos y medibles de calidad del servicio, con penalizaciones automáticas y medidas correctoras en caso de incumplimiento, garantías laborales para todo el personal adscrito al servicio, asegurando el mantenimiento de sus derechos durante toda la duración de la concesión y una supervisión técnica de la reversión final de las infraestructuras, "garantizando que las obras e inversiones ejecutadas reviertan al Ayuntamiento en condiciones adecuadas y debidamente certificadas".

"El planteamiento de FORO Siero no es ideológico, sino de responsabilidad institucional y defensa del interés general", sostiene Hugo Nava, quien ha insistido en que "el agua exige control político permanente, protección social real y un seguimiento técnico riguroso durante toda la concesión".