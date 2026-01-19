Pola de Siero seguirá sin mercado de ganado hasta (al menos) finales de este mes: todas las restricciones en Asturias frente a la dermatosis bovina

No quiere la Consejería de Medio Rural tener que lidiar con las “graves consecuencias” que acarrearía la entrada de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Asturias, tales como vacíos sanitarios y suspensión comercial. La también conocida como enfermedad de la piel de las vacas (el virus provoca llamativos bultos y heridas en la dermis de las reses) se ha logrado contener en España desde la aparición de los primeros focos el pasado octubre en granjas de Cataluña, pero la detención de un caso en Gerona días atrás, unido a los brotes al otro lado de los Pirineos, en territorio francés, ha hecho que las autoridades sanitarias recomienden mantener las restricciones.

Y en Asturias esas restricciones pasan por mantener prohibidas las ferias de bovino y también tener suspendida la autorización de actividad del Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero. Ambas medidas seguirán en vigor hasta finales de este mes, tal y como ha decretado la Consejería de Medio Rural este mismo lunes en el Boletín Oficial del Principado en lo referente al recinto poleso.

Las ferias ganaderas de vacuno ya tenían el veto decretado hasta, al menos, el día 31 de enero. También ha prohibido al Principado, en función de la situación nacional que regula el Ministerio de Agricultura, la celebración de ferias avícolas en este primer trimestre del año debido a la gripe aviar.

No obstante, en el mercado de Pola de Siero se podrán seguir cargando terneros mamones (de menos de un año) y vender vacas, toros y bueyes que lleven en Asturias desde el 22 de octubre. Todos los vehículos que accedan deben estar convenientemente higienizados y desinsectados.