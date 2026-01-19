Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Pola de Siero seguirá sin mercado de ganado hasta (al menos) finales de este mes: todas las restricciones en Asturias frente a la dermatosis bovina

El Principado anuncia prohibiciones de ferias para combatir la enfermedad de la piel de las vacas

Terneros en el mercado de la Pola, en una imagen de archivo

Terneros en el mercado de la Pola, en una imagen de archivo / Paula Tamargo

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

No quiere la Consejería de Medio Rural tener que lidiar con las “graves consecuencias” que acarrearía la entrada de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Asturias, tales como vacíos sanitarios y suspensión comercial. La también conocida como enfermedad de la piel de las vacas (el virus provoca llamativos bultos y heridas en la dermis de las reses) se ha logrado contener en España desde la aparición de los primeros focos el pasado octubre en granjas de Cataluña, pero la detención de un caso en Gerona días atrás, unido a los brotes al otro lado de los Pirineos, en territorio francés, ha hecho que las autoridades sanitarias recomienden mantener las restricciones.

Y en Asturias esas restricciones pasan por mantener prohibidas las ferias de bovino y también tener suspendida la autorización de actividad del Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero. Ambas medidas seguirán en vigor hasta finales de este mes, tal y como ha decretado la Consejería de Medio Rural este mismo lunes en el Boletín Oficial del Principado en lo referente al recinto poleso.

Las ferias ganaderas de vacuno ya tenían el veto decretado hasta, al menos, el día 31 de enero. También ha prohibido al Principado, en función de la situación nacional que regula el Ministerio de Agricultura, la celebración de ferias avícolas en este primer trimestre del año debido a la gripe aviar.

No obstante, en el mercado de Pola de Siero se podrán seguir cargando terneros mamones (de menos de un año) y vender vacas, toros y bueyes que lleven en Asturias desde el 22 de octubre. Todos los vehículos que accedan deben estar convenientemente higienizados y desinsectados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abuelo y profesor jubilado que interviene en el debate sobre la prohibición del fútbol en el recreo en Pola de Siero: 'Siempre se jugó en los patios sin generar ningún problema
  2. Parque Principado bate otro récord de visitantes, con 9.354.000 en 2025, y anuncia tres nuevas tiendas
  3. Veintidós comunidades de propietarios de Lugones y la Pola reciben la licencia de obra para la mejora energética de sus edificios con una ayuda municipal del 70%: estas son las condiciones
  4. Cinco restaurantes de Siero compiten por el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional
  5. Se traslada a Siero al quedarse pequeña su nave industrial en Tabaza: esta es la empresa que va a instalarse en La Carrera
  6. La Fresneda, urbanización con lista de espera para comprar chalés: 'Nunca habíamos visto nada igual
  7. Crece la compra de vivienda en Siero por parte de polacos, rusos y ucranianos: 'Cada vez se sienten más atraídos por Asturias
  8. Carbayín consolida su crecimiento con la constante llegada de familias de toda España en busca de tranquilidad: 'La acogida es increíble

Siero confirma la ayuda de cinco millones de fondos de la UE para reactivar el oeste de la Pola: estas son las principales actuaciones del proyecto

Pola de Siero seguirá sin mercado de ganado hasta (al menos) finales de este mes: todas las restricciones en Asturias frente a la dermatosis bovina

Pola de Siero seguirá sin mercado de ganado hasta (al menos) finales de este mes: todas las restricciones en Asturias frente a la dermatosis bovina

Siero inaugura el 1 de febrero su Concurso de Canción Asturiana: estas son las sedes, fechas y novedades

Siero inaugura el 1 de febrero su Concurso de Canción Asturiana: estas son las sedes, fechas y novedades

El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado

La iglesia de Lugones, como un arca de Noé: perros, gatos, hámsters y hasta tortugas participan en la bendición de San Antón

La iglesia de Lugones, como un arca de Noé: perros, gatos, hámsters y hasta tortugas participan en la bendición de San Antón

Entrega de premios de "Montañas o pantallas": así ha sido el programa de hábitos saludables de Siero

La nueva financiación deja a Asturias a la intemperie

La nueva financiación deja a Asturias a la intemperie

Carbayín consolida su crecimiento con la constante llegada de familias de toda España en busca de tranquilidad: "La acogida es increíble"

Carbayín consolida su crecimiento con la constante llegada de familias de toda España en busca de tranquilidad: "La acogida es increíble"
Tracking Pixel Contents