El Principado ejecuta las primeras obras para el Edificio del Agua de Colloto: estos son los planes para el Águila Negra

El gobierno regional ejecutará de manera inminente las primeras obras de adecuación de la antigua fábrica de cerveza El Águila Negra de Colloto, en la que tiene previsto desarrollar el denominado Edificio del Agua para centralizar todas las políticas autonómicas de gestión hídrica. El Ayuntamiento de Siero acaba de conceder a la Consejería de Medio Ambiente la correspondiente licencia para que lleve a cabo trabajos de adecuación parcial de la nave central de la planta baja del edificio histórico de la fábrica, así como la urbanización del acceso al polígono Águila del Nora, en el que se ubican las instalaciones.

Fuentes conocedoras de la actuación aseguran que se trata de labores de adecuación del recinto previas a la ejecución del proyecto para concentrar en Colloto todas las entidades de gestión hídrica del Principado. Además de las oficinas de una Agencia del Agua de nueva creación, también tendrán cabida las tres sedes que actualmente tiene el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), dos de ellas ubicadas en Oviedo y otra en Llanera, así como la Dirección General del Agua, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica. En el edificio se ubicarán también los monitores que controlarán las canalizaciones digitalizadas con tres proyectos distintos que agrupan a diferentes municipios de la región y que han recibido una ayuda de 25 millones de euros de fondos europeos correspondientes Plan Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE).

A falta de conocer el detalle del proyecto, la Agencia del Agua del Principado tendrá un funcionamiento similar a las entidades públicas de este tipo que están en servicio desde hace años en otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía y el País Vasco. A través de medios digitales, también asumirá el control de buena parte de las conducciones y embalses de la región, para mejorar la eficiencia en el abastecimiento y reducir drásticamente las pérdidas.

Petición

La instalación de la Agencia del Agua en las antiguas instalaciones de la cervecera Águila Negra en Colloto fue una petición expresa del alcalde de Siero, el socialista Ángel García, al presidente del Principado, Adrián Barbón.

El regidor, que aboga por la descentralización administrativa, destaca la "gran relevancia" que tendrá para el concejo contar con "una entidad pública de esta importancia, rehabilitando para su uso, además, un edificio tan emblemático como es el del Águila Negra de Colloto, para el que llevábamos tiempo intentando que tuviera actividad, ya que es una zona que queremos revitalizar".

El Principado ha pagado 2,6 millones de euros por el edificio. Previamente, la Junta de Gobierno de Siero aprobó la reparcelación de los terrenos de la antigua fábrica, un trámite que resultaba necesario para que el gobierno regional pudiera cerrar la adquisición con sus propietarios.

El edificio histórico de El Águila Negra data de 1900 y fue incluido en el catálogo de inmuebles y jardines del Principado en 1993, una vez que cesó la elaboración de cerveza. La factoría vivió sus años dorados en las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado, con grandes producciones. Andado el tiempo, a finales de los ochenta, se presentaron importantes dificultades económicas que condujeron a su cierre definitivo.