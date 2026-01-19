Siero confirma la ayuda de cinco millones de fondos de la UE para reactivar el oeste de la Pola: estas son las principales actuaciones del proyecto

El alcalde de Siero, Ángel García, ha confirmado este martes que el municipio ha sido seleccionado en la resolución definitiva de la convocatoria estatal de los Planes de Actuación Integrados, obteniendo una ayuda de 5.207.252 euros de fondos FEDER, lo que supone el 96% de lo solicitado. La partida comunitaria se destina a financiar el ambicioso plan de mejoras urbanísticas de la zona oeste de la Pola y a actuaciones destinadas a reducir la brecha digital en el municipio.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Siero ha alcanzado una puntuación total de 81 puntos, la más alta de Asturias y una de las mejores a nivel nacional. Se sitúa en el "top 15" de los 242 planes seleccionados en todo el país, muy por encima del umbral mínimo exigido para acceder a la financiación, establecido en 50 puntos, y con una valoración mayor que grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. La convocatoria ha contado con 379 solicitudes, de las cuales 242 han resultado beneficiarias, movilizando más de 1.774 millones de euros en ayudas FEDER.

El proyecto general del concejo se divide en tres planes. Por un lado "Siero integrado a su entorno- Parque del Oeste", valorado en 7.046.962 euros. Tiene como objetivo fortalecer la cohesión mediante la regeneración de la zona oeste, el antiguo matadero y, aprovechando la cercanía a las estaciones de tren y autobuses, crear un aparcamiento disuasorio. Otra actuación se centra en la plaza del Paraguas y su entorno, con una consignación de 725.167 euros. Persigue revitalizar ese espacio público y mejorar la seguridad peatonal, especialmente para niños y jóvenes, dada su proximidad a la estación de autobuses y centros educativos. El plan recoge la rehabilitación energética del colegio Peña Careses, la "humanización" de la calle Carlos Sánchez Martina, fondos para el programa Muralia y la rehabilitación de la plaza del Paraguas.

Finalmente, "Siero cercano a su ciudadanía", con un presupuesto de 1.167.500 euros, tiene como objetivo reducir la brecha digital y promover la inclusión social mediante herramientas tecnológicas y programas formativos. Incluye un asistente virtual ciudadano, servicios digitales y sendos programas de alfabetización digital y de integración social.