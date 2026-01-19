Siero inaugura el 1 de febrero su Concurso de Canción Asturiana: estas son las sedes, fechas y novedades

Siero abrirá este jueves (hasta el día 30) el periodo de inscripción para participar en el XIV Concurso de Canción Asturiana Conceyu de Siero. El certamen se desarrollará a lo largo de nueve jornadas, que comenzarán el domingo 1 de febrero, a las 11.30 horas, en el auditorio del CPI de Lugones, donde se celebrarán las cuatro fases eliminatorias.

Las semifinales, la final y la gala de entrega de premios tendrán lugar en el teatro auditorio de Pola de Siero, que acogerá la clausura del concurso el 10 de mayo.

Entre las novedades de esta edición destaca la interpretación, en la fase final, de una de las tres canciones sin megafonía, así como la posibilidad de inscribirse de forma independiente en las modalidades de canción vaqueira, allerana y dialogada, sin necesidad de participar en el concurso principal.

El concurso está organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Siero y es puntuable para el Premiu Obdulia Álvarez “La Busdonga” d’Asturianada.

Durante la presentación, Aurora Cienfuegos, edil de Cultura señaló que este certamen es "una cita ya consolidada dentro del calendario cultural del concejo y una referencia en Asturias para la difusión y el cuidado de la canción asturiana".