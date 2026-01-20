EDP Energía se instalará en Bobes: este es el millonario proyecto de la compañía para el poligono sierense que ya tiene luz verde municipal

EDP Energía (Hidrocantábrico) aterrizará proximamamente en el polígono industrial de Bobes. El alcalde de Siero, Ángel García, anunció este martes que el Ayuntamiento ha dado luz verde a la licencia solicitada por la compañía para llevar a cabo un proyecto de almacenamiento y logística que cuenta con una inversión de 7,5 millones de euros, sumando las obras de las instalaciones y la compra de los terreno. En concepto de tasas e impuestos municipales, el Consistorio percibe 252.373 euros por la operación.

En concreto, la empresa ha adquirido dos parcelas (números 20 y 21), que suman un total de 11.000 metros cuadrados, para construir una nave de 4.841 metros cuadrados, destinada a almacenamiento y logística de material eléctrico. Está previsto que la edificación cuente con un área de dos plantas destinada a oficinas, vestuarios y formación, y otra zona diáfana dedicada a almacenamiento de materiales tales como bobinas.

"Es una muy buena noticia y estoy muy agradecido a la compañía por la apuesta que realiza por Siero. Ese es el trabajo que hay que hacer para que las cuentas del Ayuntamiento vayan bien, centrando su labor en "generar actividad económica", aseguró García.

El polígono sierense, con más de un millón de metros cuadrados de suelo, cuenta con tres fases. La segunda la ocupó íntegra ya hace tiempo el gran centro logístico de Amazon, que se instaló sobre una extensión de unos 200.000 metros cuadrados y adquirió otras dos parcelas de la primera fase para aparcamiento.

Noticias relacionadas

En el recinto hay instaladas ya gasolineras, un gran centro de frío de la cadena Alimerka y un concesionario y taller de camiones de Volvo, entre otras actividades con naves de menor tamaño. Está pendiente también de confirmarse si el Principado autoriza finalmente la instalación en Bobes de un centro de la multinacional americana de los supermercados Costco. Se trata de un proyecto por el que Ángel García lleva peleando durante años y que se vio paralizado por la falta de encaje en las directrices regionales de comercio.