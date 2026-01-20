Mejoras en la carretera de acceso a la cooperativa Agrecoastur, en Granda (Siero)

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán, visitaron este lunes el final de las obras de mejora del acceso a la cooperativa agroalimentaria ecológica Agrecoastur, ubicada en la sierra de Granda.

La actuación, con un presupuesto de 58.820 euros, ha permitido ensanchar el vial de acceso, de 180 metros de longitud, hasta alcanzar los cuatro metros de ancho, así como la creación de nuevas aceras. Además, se han instalado dos nuevos puntos de luz con luminarias led con el objetivo de mejorar la seguridad y funcionalidad del camino.

La inversión forma parte de las actuaciones impulsadas por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras, para mejorar las infraestructuras rurales y favorecer el desarrollo económico y social del territorio.