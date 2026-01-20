Mejoras en la carretera de acceso a la cooperativa Agrecoastur, en Granda (Siero)
La actuación ha sido impulsada por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras
El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán, visitaron este lunes el final de las obras de mejora del acceso a la cooperativa agroalimentaria ecológica Agrecoastur, ubicada en la sierra de Granda.
La actuación, con un presupuesto de 58.820 euros, ha permitido ensanchar el vial de acceso, de 180 metros de longitud, hasta alcanzar los cuatro metros de ancho, así como la creación de nuevas aceras. Además, se han instalado dos nuevos puntos de luz con luminarias led con el objetivo de mejorar la seguridad y funcionalidad del camino.
La inversión forma parte de las actuaciones impulsadas por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras, para mejorar las infraestructuras rurales y favorecer el desarrollo económico y social del territorio.
- El abuelo y profesor jubilado que interviene en el debate sobre la prohibición del fútbol en el recreo en Pola de Siero: 'Siempre se jugó en los patios sin generar ningún problema
- Parque Principado bate otro récord de visitantes, con 9.354.000 en 2025, y anuncia tres nuevas tiendas
- Veintidós comunidades de propietarios de Lugones y la Pola reciben la licencia de obra para la mejora energética de sus edificios con una ayuda municipal del 70%: estas son las condiciones
- Cinco restaurantes de Siero compiten por el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional
- Se traslada a Siero al quedarse pequeña su nave industrial en Tabaza: esta es la empresa que va a instalarse en La Carrera
- La Fresneda, urbanización con lista de espera para comprar chalés: 'Nunca habíamos visto nada igual
- Crece la compra de vivienda en Siero por parte de polacos, rusos y ucranianos: 'Cada vez se sienten más atraídos por Asturias
- Carbayín consolida su crecimiento con la constante llegada de familias de toda España en busca de tranquilidad: 'La acogida es increíble