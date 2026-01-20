La sierense Laura López disputará este mes el Campeonato de España de Cross en Córdoba: "Espero rendir lo mejor posible"

Laura López nació en Oviedo en el año 2002, pero residió durante toda su infancia en el pueblo de sus abuelos, en Carbayín Alto (Siero). La joven se proclamó ganadora absoluta de la carrera de fin de año de la Pola, celebrada el pasado 27 de diciembre, y el 11 de enero se hacía con el título de campeona de Asturias de Cross Largo, lo que la clasificó directamente para el Campeonato de España, que será en Córdoba el próximo 25 de este mes.

"Me inicié en el atletismo gracias a mi profesor de Educación Física y a mi primer entrenador, Javier Melero", recuerda la joven, que asegura que "mi madre practicaba salto de altura y cross, pero nunca me inculcó la pasión por este deporte". Sin embargo, explica que "a mí todo lo que sea un reto deportivo me motiva muchísimo y desde pequeña tenía cierta facilidad en practicar varios deportes, porque me gustaban mucho". Lo prueba que, antes de decantarse por el atletismo, acudió a clases de tenis.

Lo que hizo crecer su afición por ser atleta fue la participación en diferentes pruebas de cross, en las que comenzó a destacar con tan solo once años. "Ahí fue donde mi primer entrenador le preguntó por mí al profesor de Educación Física, pero él le contestó que aún era muy pronto para que empezase a entrenar en serio. No fue hasta llegar a Infantiles, con doce años, cuando comencé de la mano de Melero en el Atlético Gijonés "Fumeru" y, después, en el Ciudad de Lugones".

Actualmente, López forma parte del club Universidad de León Sprint Atletismo, donde lleva cinco años. "Me cambié porque me fui allí a estudiar". explica. La atleta acaba de terminar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, carrera que compaginó con sus entrenamientos, de entre ocho y diez horas a la semana. "El de León es un club de bastante nivel, que está en división de honor y que a la hora de competir de cara a la temporada de verano, en pista del aire libre, te brinda la oportunidad de medirte con atletas de gran calidad", comenta.

"A lo largo de estos años en León me he dedicado un poquitín más en serio al atletismo, hemos hecho una buena base aeróbica, preparando el cross de cara al invierno, para luego, de cara al verano, correr rápido en la modalidad de 1500 metros lisos", afirma la atleta sierense.

Laura López ha vivido una salida y entrada de año "muy dulces". Primero, se hizo con la victoria absoluta en categoría femenina de la carrera de la Pola. "A nivel personal es una victoria importante, porque sí que es verdad que estos años, pese a que llevo rindiendo bastante bien, nunca llegaba del todo bien a esa cita", reconoce. "Me alegré muchísimo y en cuanto a motivación fue una buena competición", resume.

Laura López, en el momento en el que se proclamó ganadora absoluta en categoría femenina de la carrera de fin de año de Pola de Siero. / L. R.

Poco después, el 11 de enero, llegó el título de campeona de Asturias de Cross. "A nivel deportivo me clasificó para el Campeonato de España por Federaciones y, a nivel personal, supuso reafirmarme el estado de forma. Estoy contenta de cómo estoy entrenando y de que estén yendo las cosas bien, lo que me aporta cierta motivación de cara a las competiciones que vienen", señala.

Próximos retos

Subcampeona de España de cross por equipos con la Universidad de León, subcampeona de España Universitaria en Trail por equipos, sexta de España en categoría individual de Trail, séptima a nivel individual en el Campeonato de España de Federaciones y quinta en el campeonato de España de 1.500 metros lisos, además de varios títulos a nivel autonómico, tanto de 1.500 metros como de cross. El palmarés de la sierense no es menor pese a su juventud. Ahora, sus próximos retos se centran en "rendir lo mejor posible en el Campeonato de España" y "centrarme un poco más en correr por la montaña, que es algo que me gustaría mucho probar, descubrir y ver qué tal me desenvuelvo ahí".