Siero incrementa el presupuesto del nuevo parque de la Pola en busca de constructoras: este es el nuevo coste del proyecto

El Ayuntamiento de Siero ha aumentado en 750.000 euros la partida destinada al proyecto del parque de La Reconquista de la Pola. Así lo han anunciado este martes el alcalde, Ángel García, y el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez. Esta modificación ha sido aprobada en una Junta de Gobierno Local Extraordinaria, lo que permite iniciar de nuevo los trámites para su licitación.

"La anterior convocatoria quedó desierta, al comprobarse que la única oferta presentada al proceso no alcanzó la puntuación mínima requerida por los técnicos para hacerse con la adjudicación" explicó García. Fue tomó entonces la decisión de dotar con más dinero algunas unidades de obra del proyecto que, inicialmente, "estaban muy ajustadas", reconoció el Alcalde.

En concreto, la actuación salió a licitación el pasado 9 de diciembre por 5.099.974 euros. Ahora, tras esta modificación, el presupuesto global asciende a 5.850.049 euros. "Esperemos que, en esta ocasión, las cosas sigan su curso normal y las empresas se interesen en la realización de los trabajos", señaló García.

El pulmón verde de Siero

El proyecto permitirá transformar una zona actualmente degradada y sin uso en un gran parque urbano, concebido como un espacio verde, accesible y sostenible, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre. Se desarrollará en una parcela de, aproximadamente, 15.380 metros cuadrados ubicada en la zona del antiguo matadero, prevé una amplia red de zonas verdes y arboladas, conectadas mediante caminos peatonales y ciclopeatonales, así como áreas de descanso y de convivencia. Entre los elementos más destacados se incluyen zonas de juegos infantiles diferenciados por edades, una plaza pública pavimentada como espacio central de encuentro y una gran pradera verde equipada con mobiliario urbano y arbolado autóctono, rodeada por un anillo perimetral de pavimento blando de aproximadamente 500 metros para caminar o correr.

La actuación incluye un área deportiva con pista multideporte cerrada y otras instalaciones complementarias, como una cancha de vóley playa, ampliando la oferta de espacios para la actividad física al aire libre. Además, se construirá un aparcamiento subterráneo, con acceso desde la calle Asturias y 146 plazas de estacionamiento.

El proyecto incorpora además la ejecución y renovación de todas las redes de servicios necesarias. Su diseño se ha coordinado con el futuro proyecto de desdoblamiento de la línea ferroviaria Oviedo–Santander, impulsado por el Adid teniendo en cuenta las afecciones ferroviarias definitivas para garantizar la compatibilidad entre ambas actuaciones.