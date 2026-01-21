El centro de salud de Lugones recupera la normalidad con nueve médicos: "La atención vuelve a ser buena, estamos contentos", afirman los pacientes

El centro de salud de Lugones ha recuparado la normalidad, con una plantilla de nueve facultativos atendiendo a los vecinos y un equipamiento que, como los mismos pacientes señalan, estrá trabajando "a pleno rendimiento y sin incidencias" a pesar del pico de gripe de las últimas semanas. Si hace unos meses los problemas derivaban de varias bajas sin cubrir y la necesidad de contar con más médicos en plantilla, los usuarios lugonenses destacan ahora que "las cosas marchan muy bien, y ya casi no hay quejas".

Gonzalo Joaquín, organizador de las multitudinarias manifestaciones ante el ambulatorio local para exigir mejoras, destaca que "la consejera, Concepción Saavedra, garantizó que en enero las cosas mejorarían y no ha mentido". "Igual que protestamos en su día, ahora queremos dar las gracias, porque nos han hecho caso", subraya el vecino, antes de relatar cómo en la actualidad "nos cogen los teléfonos cuando pedimos cita casi a la primera, y si no, a la tercera llamada como muy tarde". Joaquín también llama la atención sobre el hecho de que "los médicos ahora están trabajando muy a gusto y nos lo dicen, así que por nuestra parte nada más que agradecimiento".

Los pacientes resaltan que las movilizaciones "tuvieron su resultado" y ponen el ejemplo de su población como referente "para las demandas de otras zonas que sigan sin solucionar sus problemas, porque con voluntad todo esposible". Eso sí, piden "no bajar la guardia" y afirman que seguirán "vigilantes para conseguir que las mejoras se consoliden".

Además, recuerdan que aún está pendiente en Lugones la disponibilidad de un ecógrafo que facilite la realización de pruebas diagnósticas en el mismo centro de salud, así como la adquisición de un generador para eventuales cortes del suministro eléctrico. "Es algo que no cuesta mucho y se evitaría que, como pasó durante el apagón del año pasado, haya que salir a comprar boslas de hielo para conservar los medicamentos en las neveras", señala Joaquín.

Lugones ha crecido en número de vecinos de forma exponencial en los últimos años, lo que ha hecho necesario reforzar la atención médica. En los próximos lustros se prevé que esta tendencia se acentúe, con varias promociones de vivienda ya en marcha y la previsión de llevar a cabo otras, con lo que el número de vecinos está llamado a crecer en varios centenares en poco tiempo. De ahí que los pacientes reclamen "seguir por este camino de mejorar servicios, porque cada vez vamos a ser más".