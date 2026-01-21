Podemos exige medidas contra la conducción temeraria de vehículos en Valdesoto: "Es un grave riesgo y los vecinos están prepcupados"

La concejala de Podemos Siero, Silvia Tárano, lamenta que "no se estén tomando medidas para poner fin a los problemas de seguridad que para las vecinas y vecinos de Valdesoto está suponiendo el uso indebido de la vía pública por conducciones temerarias del que ya se dio cuenta en Comisión Informativa el pasado diciembre".

"Es un problema que lleva tiempo dándose y que genera gran preocupación en la zona por el riesgo que supone para la seguridad de la gente. No vemos que, transcurrido más de un mes desde que lo trasladamos al equipo de gobierno, se hayan tomado las medidas necesarias para darle solución", señala la edil, quien sostiene que "el desmantelamiento al que está siendo sometida la Policía Local genera problemas de seguridad, instando al PSOE y sus socios de gobierno a "dotar adecuadamente este servicio esencial".

Para la concejala de Podemos, "aunque la competencia en la zona rural corresponda a la Guardia Civil, se podría llevar a cabo una colaboración entre los distintos cuerpos si nuestra policía contase con efectivos suficientes". A este respecto, afirma que "existen soluciones técnicas que en determinados tramos se pueden añadir a la vigilancia necesaria". "Son varios los puntos de Siero donde se está reclamando la instalación de reductores de velocidad u otras medidas de seguridad vial, como espejos que mejoren la visibilidad, semáforos o pasos de peatones elevados sin que se hayan atendido las demandas vecinales ni se haya actuado con la urgencia que la situación requiere", advierte.

Desde Podemos instan al equipo de gobierno “a tomar en serio las denuncias vecinales y adoptar de manera urgente las medidas que sean necesarias para evitar estas conductas que ponen en peligro tanto a peatones como a otros vehículos". "No podemos normalizar que haya personas que utilicen las carreteras de esta forma, Valdesoto no puede convertirse en un circuito improvisado a costa de la seguridad de quienes viven allí", resalta Tárano, que reclama "una actuación inmediata que garantice la tranquilidad de la vecindad de Valdesoto y del conjunto del concejo, antes de que estas conductas deriven en consecuencias irreparables".