Podemos exige medidas contra la conducción temeraria de vehículos en Valdesoto: "Es un grave riesgo y los vecinos están prepcupados"
La edil Silvia Tárano alerta contra el "desmantelamiento" de la Policía Local
J. M. A.
La concejala de Podemos Siero, Silvia Tárano, lamenta que "no se estén tomando medidas para poner fin a los problemas de seguridad que para las vecinas y vecinos de Valdesoto está suponiendo el uso indebido de la vía pública por conducciones temerarias del que ya se dio cuenta en Comisión Informativa el pasado diciembre".
"Es un problema que lleva tiempo dándose y que genera gran preocupación en la zona por el riesgo que supone para la seguridad de la gente. No vemos que, transcurrido más de un mes desde que lo trasladamos al equipo de gobierno, se hayan tomado las medidas necesarias para darle solución", señala la edil, quien sostiene que "el desmantelamiento al que está siendo sometida la Policía Local genera problemas de seguridad, instando al PSOE y sus socios de gobierno a "dotar adecuadamente este servicio esencial".
Para la concejala de Podemos, "aunque la competencia en la zona rural corresponda a la Guardia Civil, se podría llevar a cabo una colaboración entre los distintos cuerpos si nuestra policía contase con efectivos suficientes". A este respecto, afirma que "existen soluciones técnicas que en determinados tramos se pueden añadir a la vigilancia necesaria". "Son varios los puntos de Siero donde se está reclamando la instalación de reductores de velocidad u otras medidas de seguridad vial, como espejos que mejoren la visibilidad, semáforos o pasos de peatones elevados sin que se hayan atendido las demandas vecinales ni se haya actuado con la urgencia que la situación requiere", advierte.
Desde Podemos instan al equipo de gobierno “a tomar en serio las denuncias vecinales y adoptar de manera urgente las medidas que sean necesarias para evitar estas conductas que ponen en peligro tanto a peatones como a otros vehículos". "No podemos normalizar que haya personas que utilicen las carreteras de esta forma, Valdesoto no puede convertirse en un circuito improvisado a costa de la seguridad de quienes viven allí", resalta Tárano, que reclama "una actuación inmediata que garantice la tranquilidad de la vecindad de Valdesoto y del conjunto del concejo, antes de que estas conductas deriven en consecuencias irreparables".
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- El abuelo y profesor jubilado que interviene en el debate sobre la prohibición del fútbol en el recreo en Pola de Siero: 'Siempre se jugó en los patios sin generar ningún problema
- Parque Principado bate otro récord de visitantes, con 9.354.000 en 2025, y anuncia tres nuevas tiendas
- Veintidós comunidades de propietarios de Lugones y la Pola reciben la licencia de obra para la mejora energética de sus edificios con una ayuda municipal del 70%: estas son las condiciones
- Cinco restaurantes de Siero compiten por el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional
- Se traslada a Siero al quedarse pequeña su nave industrial en Tabaza: esta es la empresa que va a instalarse en La Carrera
- La Fresneda, urbanización con lista de espera para comprar chalés: 'Nunca habíamos visto nada igual
- Crece la compra de vivienda en Siero por parte de polacos, rusos y ucranianos: 'Cada vez se sienten más atraídos por Asturias