Lugones y la Pola acogerán jornadas de cuentacuentos infantiles: estas son las fechas y las propuestas
Elisabet Martín y Jovina Narración Oral podrán en escena "La Pirata Escarlata" y "Úrali", respectivamente los dos últimos viernes de este mes
Lucía Rodríguez
Pola de Siero y Lugones acogerán dos jornadas de cuentacuentos infantiles. La actividades, organizadas por la Fundación Municipal de Cultura en colaboración con el Ayuntamiento, se desarrollarán los últimos viernes de este mismo mes.
Elisabet Martín protagonizará una sesión oral en la Pola. "La pirata Escarlata" tendrá lugar el viernes 23, a las 18.00 horas, en el teatro auditorio de la localidad. Se trata de un divertido cuentacuentos con chicas pirata, viejos lobos de mar y un montón de sorpresas para reír y disfrutar.
La segunda propuesta se desarrollará en Lugones, con la actuación de Jovina Narración Oral, que pondrá en escena "Úrali", el viernes 30, a las 18.00 horas, en el Centro Polivalente Integrado de la localidad. En este cuentacuentos, el público se adentra en un universo donde la realidad e imaginación se entrelazan, guiados por Úralí, un pequeño caracol que abre la puerta a un viaje a través del reino de los cuentos. Durante la narración aparecen desafíos, aventuras y escenarios mágicos, con animales, castillos y bosques encantados, entre muchos otros escenarios.
En ambos casos, la entrada será libre hasta completar el aforo de la sala.
La programación fue presentada este martes por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, y la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González.
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- El abuelo y profesor jubilado que interviene en el debate sobre la prohibición del fútbol en el recreo en Pola de Siero: 'Siempre se jugó en los patios sin generar ningún problema
- Parque Principado bate otro récord de visitantes, con 9.354.000 en 2025, y anuncia tres nuevas tiendas
- Veintidós comunidades de propietarios de Lugones y la Pola reciben la licencia de obra para la mejora energética de sus edificios con una ayuda municipal del 70%: estas son las condiciones
- Cinco restaurantes de Siero compiten por el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional
- Se traslada a Siero al quedarse pequeña su nave industrial en Tabaza: esta es la empresa que va a instalarse en La Carrera
- Crece la compra de vivienda en Siero por parte de polacos, rusos y ucranianos: 'Cada vez se sienten más atraídos por Asturias
- Carbayín consolida su crecimiento con la constante llegada de familias de toda España en busca de tranquilidad: 'La acogida es increíble