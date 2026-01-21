Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lugones y la Pola acogerán jornadas de cuentacuentos infantiles: estas son las fechas y las propuestas

Elisabet Martín y Jovina Narración Oral podrán en escena "La Pirata Escarlata" y "Úrali", respectivamente los dos últimos viernes de este mes

Por la izquierda, Aurora Cienfuegos e Isabel González, en la sección infantil de la biblioteca del Centro Polivalente de Lugones. / A. S.

Lucía Rodríguez

Lugones (Siero)

Pola de Siero y Lugones acogerán dos jornadas de cuentacuentos infantiles. La actividades, organizadas por la Fundación Municipal de Cultura en colaboración con el Ayuntamiento, se desarrollarán los últimos viernes de este mismo mes.

Elisabet Martín protagonizará una sesión oral en la Pola. "La pirata Escarlata" tendrá lugar el viernes 23, a las 18.00 horas, en el teatro auditorio de la localidad. Se trata de un divertido cuentacuentos con chicas pirata, viejos lobos de mar y un montón de sorpresas para reír y disfrutar.

La segunda propuesta se desarrollará en Lugones, con la actuación de Jovina Narración Oral, que pondrá en escena "Úrali", el viernes 30, a las 18.00 horas, en el Centro Polivalente Integrado de la localidad. En este cuentacuentos, el público se adentra en un universo donde la realidad e imaginación se entrelazan, guiados por Úralí, un pequeño caracol que abre la puerta a un viaje a través del reino de los cuentos. Durante la narración aparecen desafíos, aventuras y escenarios mágicos, con animales, castillos y bosques encantados, entre muchos otros escenarios.

En ambos casos, la entrada será libre hasta completar el aforo de la sala.

La programación fue presentada este martes por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, y la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González.

TEMAS

