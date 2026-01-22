Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los colegios polesos Celestino Montoto, Hermanos Arregui y Peña Careses se unen por una buena causa: así será su marcha solidaria

La cita tendrá lugar el próximo 30 de enero, con motivo de la celebración del Día de la Paz, y con la asociación El Ángel de Javi como nexo

Alumnos en el colegio Hermanos Arregui de Pola de Siero.

Lucía Rodríguez

Pola de Siero

Los colegios públicos Celestino Montoto, Hermanos Arregui y Peña Careses, todos de Pola de Siero, unirán fuerzas en una marcha solidaria a favor de "las asociaciones que luchan para recaudar fondos para la investigación de las diferentes enfermedades infantiles". Así lo explica Eva Iglesias, directora del Arregui, que indicó que la cita será el próximo 30 de enero, con motivo de la celebración del Día de la Paz, dedicado a conmemorar en los centros educativos una cultura de no violencia.

"El eje vertebrador de la marcha será la lucha de la familia Gómez Piera, a través de su asociación El Ángel de Javi", detalló Iglesias. En principio "iban a participar los mil escolares de los colegios Hermanos Arregui y Montoto, pero nos pusimos en contacto con la Escuela de Educación Infantil Peña Careses que no dudó ni un segundo en participar".

Así, finalmente, serán alrededor de 1.200 pequeños los que participarán en un acto solidario que busca "promover la colaboración y dar visibilidad", apuntó Eva Iglesias. "En 50 años de historia de estos colegios es la primera vez que nos uniremos para hacer algo tan bonito", añadió.

La marcha arrancará del colegio Hermanos Arregui a las 12.30 horas para llegar hasta el parque Alfonso X "El Sabio" de Pola de Siero, al que esperan llegar alrededor de la una de la tarde.

