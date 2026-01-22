Cuenta atrás para la "Mujer Sierense del Año": estas son las bases para optar al premio que reconoce trayectorias humanas y profesionales

El Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Siero convoca un año más el premio "Mujer Sierense del Año", que cumple su décimo tercera edición. El plazo para presentar candidatas está abierto hasta el 15 de febrero, tal y como avanzó la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias.

Durante la presentación de esta nueva convocatoria del galardón, la concejala señaló que el objetivo del premio es "reconocer la trayectoria personal, profesional y humana de aquellas mujeres que hayan contribuido a la promoción de la mujer en nuestra sociedad, distinguiendo públicamente la labor desarrollada en cualquier ámbito, ya sea educativo, sanitario, cultural, social, deportivo, empresarial o artístico". En este sentido, explicó que podrán ser candidatas mujeres "nacidas en Siero, empadronadas en el concejo o que tengan algún vínculo con el municipio".

Iglesias hizo además un llamamiento a la participación y a que "todas aquellas asociaciones que estén legalmente constituidas en nuestro municipio presenten las candidaturas que consideren".

En cada edición, cada asociación, colectivo o entidad solo podrá proponer una candidata al premio. Las que no resulten elegidas podrán volver a presentarse en ediciones posteriores. Una misma propuesta no podrá ser premiada en más de una ocasión, especifican las bases de la convocatoria.

Registro de candidatas

Las propuestas deberán corresponder a mujeres "que tengan reseñas tanto profesionales como personales y humanas" y deberán ir acompañadas de "un pequeño proyecto en el que se presente a la candidata, para que el jurado pueda valorar y emitir un fallo", apuntó Eva Iglesias. Asimismo, debe incluir una exposición de motivos por los que la asociación o entidad ha seleccionado a la candidata.

Las candidaturas se presentarán vía electrónica, a través de sede electrónica en www.ayto-siero.es y serán publicadas diez días después de la finalización del plazo de presentación.

El premio se entregará en un acto público que tendrá lugar en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuya fecha concreta se anunciará próximamente.

Predecesoras

Este galardón acumula ya una nómina importante de premiadas. La última fue la seleccionadora asturiana femenina, Montse Tomé, que lo recibió en 2025. El año anterior se concedió a la jefa de la Policía Científica, Cándida Vicente.

Entre otras mujeres distinguidas a lo largo de los trece años de trayectoria que cumple este premio se encuentran Loli Cifuentes, líder vecinal de Vega de Poja (2023), Loli Prendes, presidenta de la Asociación de Vecinos de Argüelles (2022), la doctora Inés Cristina Möller (2021) y la directora del coro Ángel Émbil de la Sociedad Siero Musical, Maite Martínez Émbil (2020).